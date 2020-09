Mandić za Pink: Opozicija u Crnoj Gori dobila je izbore snagom srpskog naroda (VIDEO)

Predsednik Nove srpske demokratije, članice Demokratskog fronta, Andrija Mandić rekao je da je opozicija u Crnoj Gori dobila izbore snagom srpskog naroda i da tu činjenicu niko ne može da prenebregne i poništi.

Mandić je naglasio i da srpski narod ima interes da njegovi legitimni predstavnici budu zastupljeni u novoj vlasti, da budu zastupljeni na osnovu podrške građana koje su osvojili na proteklim izborima.

- Dominantna snaga je kolicija "Za budućnost Crne Gore" koja prema brojevima ima više od dve trećine buduće vlasti i teško može pristati da bude ucenjivana od strane bilo kog subjekta, posebno od subjekta koji ima nekoliko poslanika - rekao je Mandić za Pink.

On kaže da je dobro što su izbor predsednika parlamenta Alekse Bečića glasala četiri poslanika iz redova bošnjačkih i albanskih stranaka, koji su ranije bile u koaliciji sa DPS-om.

Kako ističe, neće dozvoliti da najmanji koalicioni partner određuje srpske predstavnike i veruje da će se kroz razgovor doći do zaključka da niko ne može da kadrira i da niko nikome ne određuje predstavnike.

- Ja sam srpski političar iz Crne Gore. Nemam želju, a ni organizacija na čijem sam čelu, da dozvolimo da bilo ko u naše ime i u ime naše organizacije postavlja 'druge Srbe' - rekao je on.

Na pitanje da li je tačno da je Dritan Abazović na sastanku kod mitropolita Amfilohija tražio vojsku, policiju, Agenciju za nacionalnu bezbednost i da politički predstavnici Srba ne uđu u vlast i da je to Amfilohije podržao, Mandić je rekao da Abazović nije tražio već saopštio da ti resori ne mogu da pripadnu Srbima, a da u vladi mogu da uđu samo oni Srbi za koje on misli da treba da uđu, koje bi on probrao.

- Imamo ekipu okupljenih oko jednog medijskog koncerna oko Vjesti koji žele da dominantnu pobedu srpskog naroda pretvore u tuđu pobedu... - rekao je Mandić.

On ne smatra da će biti problema oko formiranje nove vlade u Crnoj Gori, da neće podržarti zahteve Dritana Abazovića, ali da se svakog dana povećava broj poslanika koji prelaze na stranu pobednika izbora.

Mandić kaže da on i Milan Knežević i DF-a nikada ništa nisu uradili bez blagoslova patrijarha srpakog Irineja i da je mitropolija i eparhija budimljansko- nikšićka deo SPC-a na čijem čelu je patrijarh.

- Ta crkva ima i svoj sveti arhirejerski Sabor i sveti arhijerejski Sinod. Pokušaj jednog medijskog koncerna da u Crnoj Gori postoji neka druga crkva, koja nije deo SPC nije samo na štetu crkve, već na štetu ukupnog srpskog naroda - rekao je Mandić.