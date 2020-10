Orlić: Goran Marković je tipičan predstavnik umišljene elite

Goran Marković, tipičan predstavnik umišljene "elite", objasnio je još jednom koje i kakve "elitne vrednosti" zagovaraju jurišnici bivšeg režima, upozorava član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić i istiće da taj čovek priželjkuje krv.

- U tu reč staje sva "demokratija" drugosrbijanskog mraka u pokušaju povratka na vlast - naveo je Orlić.

- Mraka koji svakodnevno vređa narod, nazivajući ljude robovima, a njihov pošten život "jadnim". Tako, izgleda, u svojim očima deluju većim i značajnijim nego što jesu, hrane svoju opaku sujetu, teško ranjenu činjenicom da ne raspolažu vlašću, novcem, nagradama i priznanjima za koje misle da im rođenjem pripadaju. Mrze do balčaka sve koji su od njih uspešniji, preziru narod koji ih neće. I žele im najgore, čak to i ne kriju. Priželjkuju krv i to rade glasno - istakao je Orlić.

Kako je dodao, i dobro je da to narod čuje, da dodatno utvrdi svoj stav o zlokobnim njuškama iz bivšeg režima, čiji se i moral, i pamet - nalaze na nivou kišne gliste.

- Upravo je Aleksandar Vučić garant mira i stabilnosti u društvu, slobode i demokratije za sve građane Srbije, zemlje u kojoj pristojnog i poštenog čoveka poštuju, i koja neće više nikada dozvoliti otimanje vlasti krvavim metodama, koliko god to bivši režim sanjao. Zato njega mrze najviše i njemu žele najgore. Međutim, mrakovi iz prošlosti neće ostvariti svoje paklene namere, pametnije im je zaista da od toga odustanu i rade nešto drugo. Neka slobodno pročitaju nešto, za promenu - čitanje ne boli - istakao je Orlić.

