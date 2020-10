Hoti: Nijedan sporazum neće biti implementiran sve dok se ne potpiše konačni sporazum!

Kosovski premijer Avdulah Hoti izjavio je na konferenciji za novinare posvecenoj Izvestaju EK o napretku zemalja Zapadnog Balkana da ništa od dijaloga neće biti primenjeno, bez postizanja konačnog sporazuma sa Srbijom, prenosi Ljajmi.

Hoti je rekao da vlada Kosova nema razloga da ometa proces dijaloga. Prema njegovim rečima, nema drugog rešenja osim priznavanja i postizanja konačnog sporazuma.

"Ova vlada se ne plaši da pristupi dijalogu poput ostalih. Sedećemo za stolom, jer su principi jasni i dogovoreni u zemlji, ali dogovorili smo se i sa našim međunarodnim prijateljima. Polazimo od činjenice da ne postoji drugi način za rešavanje pitanja između Kosova i Srbije osim dijaloga. Čak i ako je potrebna jedna, dve ili čak pet godina, vodićemo dijalog dok ne dođemo do finala za međusobno priznavanje na postojećim granicama. Drugo rešenje ne postoji", rekao je Hoti.

Kosovski premijer je dodao da se ne boji da pristupi svim temama u dijalogu, jer, kako je dodao, Vlada ima jasne principe.

"Dijalog vodimo ravnopravno kao dve susedne države koje se ne poznaju. I na osnovu toga, mislim da bismo svi trebali podržati ovaj važan proces. Kada kažem da je tema ZSO zatvorena, mislim u smislu da je to sporazum iz 2013. godine koji je ratifikovan u Skupštini Kosova i to je još jedan princip principa iz 2015. godine i to je mišljenje Ustavnog suda. Sa ove tačke gledišta, ova tema je zatvorena, ali to je obaveza države Kosovo i mi ćemo je poštovati", rekao je Hoti.

Ali, kako je dodao, principi u procesu dijaloga se primenjuju i "ništa ne počinje da se sprovodi sve dok se ne zaključi konačni sporazum sa uzajamnim priznavanjem".

"Jer proces dijaloga nismo postavili za privremeno rešenje, već za konačno rešenje koje ga jednom zauvek zatvara, zauvek normalizuje odnose dve zemlje", naglasio je Hoti.