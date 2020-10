VUČIĆEVIĆ: Jučerašnjim obraćanjem predsednik Vučić je objavio rat mafiji (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević osvrćući se na jučerašnje obraćanje predsednika Aleksandra Vučića u kome je obećao da će Srbija biti očišćenja od kriminala i da će se boriti bez obzira na lične, političke i bilo kakve druge posledice ocenio je da je to njegova najvažnija odluka u političkoj karijeri šefa države.

- Jučerašnja odluka i objava predsednika Vučića je najhrabrija, najvažnija i sudbonosna. Ovo juče je bila objava rata mafiji, uslovno govoreći, bila je najava odlučnog obračuna sa organizovanim kriminalom - rekao je Vučićević za Pink.

- To je bilo veoma značajno za sve nas i izuzetno hrabro. Ko je na ovakav način ušao u otvoreni rat sa organizovanim kriminalom? To je mnogo teška priča, ali to je priča u koju moramo da uđemo. To je rat koji moramo da dobijemo, jer ako ga ne dobijemo neće biti više država - dodao je on.