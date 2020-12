SAVEZ SNS - SPS ZA BEOGRAD: Klačar o ideji Dačića da stranke vlasti nastupe zajedno na predstojećim izborima

Iako je do narednih izbora ostalo više od godinu, lider socijalista Ivica Dačić već je izneo strategiju po kojoj bi vladajuća koalicija 2022. godine trebalo da ima jednog predsedničkog kandidata, zajedničku listu za parlamentarne, kao i za gradske izbore u prestonici.

Da će se izbori 2022. objediniti najavio je vođa SNS i predsednik Srbije Aleksandar Vučić još u oktobru, i pre nego što je formirana aktuelna vlada, rekavši da će se predsednički i novi parlamentarni izbori održati najkasnije 3. aprila 2022.

Obrazlažući svoju strategiju, Dačić je za Sputnjik rekao da je važno da se sakupe svi glasovi na političkoj strani koju zastupaju stranke koje su trenutno u vlasti i da ova koncepcija ne proizlazi iz straha kako bi SPS prošao na izborima.

Izvršni direktor CESID Bojan Klačar kaže za, "Novosti", da je Dačićeva izjava pre "ispipavanje terena" nego čvrsto zapisana strategija. Po njegovoj oceni, zajednička lista na kojoj bi bili SPS i SNS korisnija je na gradskim izborima, nego na parlamentarnim.

- Na parlamentarnom nivou SNS sa tradicionalni partnerima ima značajnu podršku i bez socijalista. Bez dileme, SPS je i dalje druga najjača stranka, pa i sa lošijim rezultatima od onih koji je imao na poslednjim iborima, bili bi mnogo više od cenzusa. Ukoliko bi išli zasebno, mogli bi da amortizuju neke opozicione stranke sa kojima im se preklapa biračko telo, međutim, ta odluka će zavisiti od SNS i Vučića, odnosno, od toga šta budu pokazivala istraživanja javnog mnjenja da je bolje - kaže nam Klačar, uz napomenu da će SNS, SPS i SPAS imati koordinisanu strategiju u kampanji kako god budu izašli pred birače.

DIJALOG POČETKOM GODINE Nastavak međustranačkog dijaloga očekuje se početkom sledeće godine - rekao je juče šef parlamenta i lider socijalista Ivica Dačić.

On je dodao da treba da se razgovara o formatu dijaloga kojim će posredovati EU, jer neke stranke nisu u parlamentu, kao i da treba videti ko će biti predstavnici Evropskog parlamenta koji će u tim razgovorima učestvovati.

Što se tiče beogradskih izbora, Klačar navodi da SPS tu nema uverljiv cenzus i da ima manju političku težinu nego SPAS, pa ga ne bi iznenadilo da na tom nivou SNS i SPS idu zajedno:

- Očekujem da u Beogradu SPAS ide odvojeno, jer će on doći do onih birača do kojih SNS ne može da dođe. Samim tim, Šapić koji ima dobre rejtinge ne samo na Novom Beogradu, nego i na drugim opštinama, umanjiće glasove za opoziciju.

O tome šta bi mogao da bude motiv Dačića da se zalaže za jedinstven izlazak na birališta, Klačar kaže da je teško dokučiti, ali da se čini da je to učvršćivanje pozicije SPS u budućoj koaliciji i poruka za SNS da su lojalan i kooperativan partner.

O opasnosti da se SPS "utopi" u SNS ukoliko ne bude išao samostalno na izbore i da na nekim narednim plati ceh tako što će biti zaboravljen od svojih birača, Klačar kaže da je Dačić pod tom pretnjom stalno jer ima koaliciju sa ogromnim partnerom:

- Samostalan izlazak njima odgovara zbog očuvanja identiteta, ali, moguće je da je procena Dačića da je potrebno da na još jednim izborima sačuva vlast, jer i dalje nema konsolidovane opozicije koja bi preuzela njihove birače.