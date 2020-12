Doživljavali smo od Dragan Đilasa razne uvrede i pretnje, a ovo poslednje što izvodi je isključivo i samo još jedan performans, rekao je za TV PINK Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring i ljudska prava i borbu protiv korupcije.

Spasić je komentarišući najnovije afere u vezi sa Draganom Đilasom, rekao da smo već navikli da gledamo kako on na sva otkrića njegovih korumpcijaških afera odgovara pretnjama i tužbama.

“Nikada do sada nismo videli da je dostavio neki dokaz za nešto. Kad god imamo nekakvu sumnju da je Đilas izvršio neko krivično delo, umesto bilo kakvog dokaza, mi dobijamo samo pretnje tužbama”, rekao je Spasić.

On ističe da je imao dosta pretnji i vređanja, ali dodaje da je poslednja stvar koju je Đilas izveo samo performans.

“Smeta mi to što je napao novinare. On pokušava da skrene pažnju javnosti sa važnih stvari, i ne daje odgovore na to da li njegov brat ima 30 i više nekretnina u Beogradu, da li je on zloupotrebio službeni položaj kada se gradio Most na Adi i tako dalje”, rekao je Spasić.

Kako kaže, ova afera je opasnije u tome što se radi o velikom novcu građana Srbije i Beograda, i dodaje da to što preti tužbama ne plaši više nikoga nego naprotiv motiviše da se nastavi sa istragom.

Duško Vukajlović, glavni i odgovorni urednik Objektiva, rekao je da oni imaju podatke da se radi o 35 nekretnina, ističe da nije nelegalno da bilo ko koi ma novac može sebi da priušti tako nešto, ali da je, dodaje, bitno odakle toliki novac.

“Posebno je bitno istaći aferu prilikom izgradnje Mosta na Adi, gde su tri strane kompanije koje su dobile posao morale unapred da se obavežu da će platiti proviziju, ako dobiju taj ugovor, kao i da će plaćati konsultantske usluge kompaniji iz Grčke, koja je inače kompanija za prodaju rezervnih delova za brodove i promet plovila”, rekao je Vukajlović.

Kako kaže, ta firma je registrovana na Panami, a vlasnik je iz Beograda.

“Ovo jednostavno pokazuje da su neverovatne malverzacije u pitanju. Kada je legao novac, firma je ugašena”, rekao je Vukajlović.