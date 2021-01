ĐUKANOVIĆ: Slobodan svet uzvratio je strahovit udarac mejnstrim medijima zbog cenzure! (VIDEO)

Sve mejnstrim platfome doživljavaju stravičan pad korisnika i ljudi prelaze na alternativne vidove informisanja, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK, narodni poslanik Vladimir Đukanović.

Đukanović je rekao da je ljudi sve više prelaze na alternativne vidove informisanja.

„Ljudi masovno beže sa tih kanala jer se tu dešava strahovita cenzura. Ako nisi na njihovoh liniji izbacuju te, a ako jesi onda možeš sve da kačiš i da kažeš. Takođe, tviter ima značajan pad korisnika i u Srbiji, što mi je jako drago“, rekao je Đukanović.

Kako kaže, to je jedna zločinačka mreža gde se dopušta da se svašta radi.

Ističe da je važno reći da je tviter počeo da formira vesti i da su mediji počeli da ih preuzimaju, tako da mu je, dodaje, drago što sada doživljava takav pad.

„Jedan strahoviti udarac se dogodio, i slobodan svet je uzvratio zbog cenzure koja je počela da se događa na tviteru“, rekao je Đukanović.

On je rekao da ljudi beže od toga, i dodao da je najgora stvar koja se dešava sada, a koja se može i ovde dešavati, a to je, kako kaže, kada vašim izjavama manipulišu i okreću reči nakon čega je teško odbraniti se od toga.

„Taj metod će se primenjivati prema svakom ko nije na njihovoj liniji. To će da rade i prema Vučiću, okretaće reči, sve što se govori u emisijama, na gostovanjima, oni će izvući tri sekunde i napraviti svoju verziju“, rekao je Đukanović.

Kako kaže, tviter je ozbiljno zločinačka mreža gde i jeste poenta da se što više ispoljava mržnja.

„Pozivam ljude da napuste tviter. Jasno vam je ko su i u SAD bili najveći darodavci Bajdenove kampanje“, rekao je Đukanović.

Kako kaže, to je duboka država, levo liberalna, koja diktira mišljenje čitavom svetu, a to je, dodaje u Srbiji opcija koja se okuplja oko Dragana Đilasa.Ističe da oni žele po svaku cenu da uđu u vlasti, i da je to cela priča.

„Samo ih interesuje tamo gde oni nešto mogu da prigrabe i da dođu do nekog plena, to je toliko licemerje da ja nemam reči“, rekao je Đukanović.