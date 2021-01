Zapamtiće građani Srbije sve. Baš sve. I svakoga! ĐORĐEVIĆ: Mržnja bez granica

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Zoran Đorđević rekao je da se razume da je opozicija frustrirana što njihove jalove političke ideje i nepostojanje ikakvog političkog i svakog drugog programa ne uspevaju da dobiju naklonost birača.

Prema njegovim rečima, kako razumeti, kako zapravo (o)pravdati to što im čak ni svetinja života nije dovoljno sveta, što im zdravlje ovog, valjda i ipak i njihovog naroda, nije važna.

- Moguće je razumeti političku ostrašćenost, želju da se politički neistomišljenik pobedi, potrebu da se vlast dobije, da se dobije po svaku cenu (osim na izborima, u slučaju Dragana Đilasa i njegovog imenjaka i medijskog partnera, Dragana Šolaka , ali – da prihvatimo čak i to), kao i frustriranost što njihove jalove političke ideje i nepostojanje ikakvog političkog i svakog drugog programa ne uspevaju da dobiju naklonost birača, sujetu koja je bezobalna i taštinu koja je preglasna, sklonost ka sumnjivim poslovima i bahato uživanje u milionima evra opljačkanim od građana S ali kako razumeti, kako zapravo (o)pravdati to što im čak ni svetinja života nije dovoljno sveta, što im zdravlje ovog, valjda i ipak i njihovog naroda, nije važna.rbije – Čak ni to. Čak ni toliko - rekao je Đorđević i dodao:

- ​Jer, kako drugačije shvatiti ono što su njihovi mediji prezentovali, i kako su to prezentovali, a tiče se dopreme kineske vakcine, milion komada kineskih vakcina, u Srbiju, čemu je prisustvovao i predsednik republike, Aleksandar Vučić.

- Da, gospodo tajkuni, prisustvovao je predsednik Srbije dopremi milion komada vakcina Srbiji, jer on – za razliku od vas – voli Srbiju, bdi nad njom i za nju se, za svakog njenog građanina i građanku, uključujući i vas dvojicu – svakodnevno bori. Umesto pohvala za trud i napor koje je Aleksandar Vučić uložio u to da Srbija bude među prvim zemljama koje će svoj proces imunizacije građana otpočeti što ranije, što obuhvatnije, sa različitim vrstama trenutno dostupnih vakcina, u količinama koje tom procesu daju šansu da bude uspešno sproveden – vaša mržnja, pre svega ona prema Aleksandru Vučiću lično, se odlučila za blentavo politikanstvo, za bandoglavo prigovaranje i još gluplje osporavanje njegovog prisustva dopremi kineske vakcine - poručio je Đorđević i dodao:

- To što nemate stida, to je vaš problem. To što vas ničega nije sramota, takođe je u domenu vaše ličnosti. To što ste bahati, osioni, što lažete, vređate, pretite, sve to govori, najpre i ponajbolje, o vama samima. O milionima koje ste stekli, kako ste ih stekli, takođe se dovoljno zna i verujem da ćete o tome morati račune da položite nadležnim državnim organima. Ali zašto, zašto, toliko prezirete i mrzite građane Srbije i zašto vam bar zdravlje ovog naroda nije stvar oko koje ne morate biti ono što jeste – samoživi, egoistični i iskompleksirani, u svemu osim u krađi i manipulaciji, neuspešni političari?! Politikanti, zapravo, da budem precizniji.

Đorđević zaključuje:

- Zapamtiće građani Srbije sve. Baš sve. I svakoga.