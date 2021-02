DAČIĆ ZA PINK: Mafiju udariti u glavu, snajper se kupuje sa nekom namerom! (VIDEO)

Dačić je za Pink istakao da bi svi građani trebalo da pozdrave takve akcije, jer je kriminal "teška bolest koja nagriza društvo".

Dačić je posebno ukazao da godinama unazad postoje grupe koje se nazivaju navijačima, a da se iza toga kriju sve vrste ogranizovanog kriminala, uključujući i najteže, kao što su ubistva.

"Ova akcija pokazuje da je država spremna da preduzima radikalne mere, jer nije lako uključiti se i obaviti jednu ovakvu akciju zato što podrazumeva veliki broj ljudi i samu činjenicu da svi ljudi koji se time bave mogu biti na udaru kriminalnih grupa", rekao je Dačić.

Dodao je da je ovde reč o borbi protiv mafije i dodao da istraga treba da utvrdi sve krake koje su imali u raznim sferama društvenog života.

"Za društvo i državu bilo bi lekovito da se mafija udari u glavu, a samim tim i da se saseče ta glava", rekao je Dačić.

Komentarišući to što je u jednom od stanova Belivukovih saradnika pronađen snajper sa prigušivačem, Dačić je rekao da niko ne kupuje snajper iz razloga što voli oružje, već sa nekom namerom.

"Istraga treba da utvrdi i šta su im bile namere", dodao je Dačić.

Đukanoviću napad na Vučića alibi za sopstvene greške

Dačić je izjavio da predsednik Crne Gore Milo Đukanović nastavlja sa optužbama na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića zato što mu je to alibi za sopstvene greške i probleme koje ima, a koji su prouzrokovani promenom vlasti. On je, povodom najnovijih optužbi Djukanovića na račun Srbije koje je izneo u intervjuu podgoričkoj Pobjedi, rekao da Srbija na to neće reagovati istom merom i da je naš prioritetni interes da se sačuva politička i regionalna stabilnost. "Mi nećemo reagovati istom merom, odnosno nećemo dodatno zaoštravati situaciju u regionu, a svakoga dana se utrkuju ko će davati izjave za koje misle da će izazvati reakciju sa naše strane", rekao je Dačić. Naveo je da je za Djukanovića pitanje Nikšića veoma važno zato što je to njegov grad i da se sigurno neće libiti da upotrebi sva sredstva da tamo pobedi, imajući u vidu da je, dodaje Dačić, talas promena na parlamentarnim izborima obuhvatio i Nikšić, odnosno da je Djukanović izgubio u tom gradu na parlamentarnim izborima. "Kako će sada biti na lokalnim izborima, to je za njega veoma bitno", rekao je Dačić. Podsetio je da je Djukanović, kada su bili parlamentarni izbori u Crnoj Gori, i tada optuživao Vučića i Srbiju da se mešaju, vrše pritisak i na neki način učestvuju u njihovoj kampanji, te dodao da sva istraživanja javnog mnjenja govore da je Djukanović "pao" zato što je doneo Zakon o slobodi veroispovesti, što je "udario na veru". "Teško je objasniti da to može da bude meta političke kampanje, ali on je tu ujedinio i one koji su Srbi i one koji su Crnogorci, a koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ne čudi me niz ovakvih izjava, niko nikada kod njih neće priznati svoje greške nego će optuživati Beograd, ali linija kojom mi idemo i koju smo zacrtali ovde u Srbiji je da na uvrede i provokacije ne odgovaramo načinom na koji to rade u regionu", rekao je Dačić. Istakao je da je prioritetni interes Srbije da se sačuva poltička i regionalna stabilnost što, dodao je, znači da se stvore uslovi da se postignu krupni koraci napred u oblasti ekonomije. "To je nešto što će najviše zainteresovati i pogodovati građanima. To znači da sada, umesto da pričamo o međusobnim optužbama i sukobima, zatvaranju granica, naša ideja je potpuno drugačija, a to je da se slobodno kreću ljudi, roba, kapital - to su osnovni principi i Evropske unije", rekao je Dačić.