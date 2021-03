Društvo u Srbiji mora da zna da je takvo ponašanje neprihvatljivo, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK, da se zna da je to neprihvatljivo Milenko Jovanov, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke, komentarišući to što su došli do otkrića da su neki ljudi iz SNS radili protiv interesa stranke, kao i na štetu predsednika Srbije.

Jovanov je rekao da je SNS imao jednu sednicu glavnog odbora kada je Miloš Vučević govorio o nekim ljudima i događajima, nakon čega je bio pozdravljen burnim i dugotrajnim aplauzom.

To, kaže, govori da su ljudi u SNS svesni da nešto nije u redu, ali dodaje da nisu mogli da zamisle da su razmere tolike.

„Ne možemo da verujemo da je neko sebi dozvolio takve postupke i ko ih nije svestan u toj meri, da dozvoli maltretiranje porodice i prisluškivanje predsednika Srbije“, rekao je Jovanov.

Kako kaže, zloupotrebili su poverenje, radili su za sebe i dodaje da im je onda zasmetao Vučić.

„Nadam se da će državni organi raditi svoj posao onako kako su započeli i da ćemo doći do istine i saznanja, ne samo ko su izvršioci, već i ko su nalagodavci. To će biti dobro za društvo u Srbiji da se zna da je to neprihvatljivo“, rekao je Jovanov.

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, rekao je da imamo posla sa veoma kompleksnom i ozbiljnom grupom, koja se ne svodi na puki kriminal, već kako kaže, ovo je grupa koja je uspela duboko da se infiltrira u bezbednosnu zajednicu.

„Moramo da se podsetimo i afere prisluškivanja. Tragovi jedne i druge priče vode ka istim ljudima. Poverovali smo da mogu da bace Srbiju na kolena tako što će da naude predsedniku i njegovim bliskim saradnicima, kao i porodici“, rekao je Matić.

Kako kaže, kada vršite tu vrstu pritiska na najviše državne funkcionere, onda šaljete poruku da ste poverovali da ste jači od države.

„Srbija je pokazala da je sada jaka i stabilna i da može da se izbori sa ovakvim pojavama. Najbitnije je istražiti koje dao političku zaštitu, kod koga se slio novac od reketiranja“, rekao je Matić.

Prema njegovim rečima, dok je država u ofanzivi oni će se povlačiti.

Prof. dr Ilija Kajtez, sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, istakao je da strani faktor koji ima za osnovni cilj da zaustavi i oslabi Srbiju, kao i da je, kako kaže, učini pokornom i poslušnom, pokušava na različite načine da rukovodstvo učini slabijim.

„Obaveštajne službe rade 24 sata 365 dana u godini. Pokušali su aferama, mitinzima da postignu nešto, ali nije im uspelo. Sada su prešli na drugu strategiju, imaju više stotina godina upravljanja svetom, sada su krenuli ka okruženju predsednika, da ga ruše iz sopstvene kuće“, rekao je Kajtez.

Ističe da oni nepogrešivo biraju ljude koji su ambiciozni, koji precenjuju sebe, koji su došli i projektovali sebe da bi mogli biti premijeri i šefovi podzemlja i nadzemlja.

Milan Knežević, iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, rekao je da je nelogična činjenica da se oglašava Viši sud kao insitucija na slobodne radnje njenog predstavnika.

„Ne razumem kako oni znaju šta je predsednik radio ili nije“, rekao je Knežević.

Ističe da su se trudili da budu neprostrasni i da ukazuju u neke propuste koji su se dešavali, a kako se, dodaje, na dalje ne bi dešavali.

„Gledali smo da budemo konstruktivni i da na neki način edukujemo i narod i da ukazujemo na probleme“, rekao je Knežević.