SITUACIJA SE ZAHUKTAVA! Još četiri države bi mogle da POVUKU priznanje tzv. Kosova

Prema poslednjim informacijama, Egipat bi mogao uskoro da izda saopštenje kojim bi potvrdio da nije priznao Kosovo. Posle toga bi ostalo još četiri države UN, a to su Peru, Dominikanska Republika, Antigva i Oman čiji status po pitanju priznanja Kosova nije jasan, iako ih Priština tretira kao da su ih priznali.

- Da bi priznanje neke države bilo i međunarodno priznato mora da postoji pravni akt države koja je priznaje kao i kasnije postupanje po njemu, a nije dovoljna samo izjava. Ali, i ako postoji akt po kome se ne postupa, i to priznanje je sporno u formalno–pravnom smislu - objašnjava diplomata u penziji Zoran Milivojević.

Egipat i još četiri države imaju sporno priznanje Kosova

Milivojević kaže da, da bi neka država bila priznata, mora da postoji procedura kojom jedna država priznaje neku drugu, i ta procedura mora da bude jasna i podrazumeva validan pravni papir.

- Ako toga nema, onda se to u formalno- pravnom smislu ne može smatrati priznanjem - objašnjava on.

Države koje nisu na taj način postupile, dodaje on, smatraju se državama koje nisu priznale Kosovo po međunarodnom pravu.

- U formalno–pravnom smislu mora da postoji nota određene države koja se zvanično uruči, u toj noti jasno stoji izjava o o priznanju. Takva nota se upućuje i državi koja se priznaje ali se sa tim upoznaju i druge države. U političkom smislu je relevantno kako se to kasnije priznanje materijalizuje u stvarnosti - objašnjava sagovornik.

Neke države su izostavile pravnu proceduru, navodi Milivojević, koja važi za priznanje, dakle, nema odluke koju je vlada te države donela i iz koje proizilazi akt o priznanju.

Procedura države koja priznaje drugu

- U slučaju Egipta, u vreme kada je Kosovo samoproglasilo nezavisnost na vlasti su bila Muslimanska braća i oni su izjavom priznali Kosovo ali se nisu tako kasnije ponašali. I to je neki signal da se ne radi o priznanju u punom smislu. Posle formalno–pravnog akta koji je na snazi sledi ponašanje države u skladu sa tim koje to u političkom smislu potvrđuje. Otvaraju se ambasade, grade se puni bilateralni odnosi, zaključuju se bilateralni ugovori, i tako dalje. Ako sve to izostane onda je to priznanje pod znakom pitanja - objašnjava Milivojević.

Drugim rečima ako nema formalno –pravnog akta onda se ne može smatrati, naglašava sagovornik Sputnjika, da je došlo do priznanja u formalno - pravnom smislu.

U periodu 2018/19 zvanično priznanje Kosova povuklo je 17 država među kojima su Burundi, Lesoto, Sao Tome i Principe, Surinam, Liberija, Papua Nova Gvineja, Komonvelt Dominika, Grenada, Gvineja Bisao, Unija Komora, Solomonska ostrva, Madagaskar i Palau…

Tako sada od 193 članice Ujedinjenih nacija, 95 država ne priznaje Kosovo, 93 priznaje, dok je pet pomenutih država u statusu uzdržanih. Oman koji nije priznao Kosovo ipak glasa u korist Kosova.