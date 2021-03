Vučić direktno iz Maname za Pink: Ovde otvaramo neke NOVE PRILIKE I VIDIKE za Srbiju! Ovakvo gostoprimstvo se nigde ne sreće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan gostoprimstvom u Emiratima i kazao da očekuje nove investicije i nova ulaganja u Srbiju.

- Vraćamo se sa nečim što je od izuzetnog značaja, to je izgradnja nove fabrike vakcina. Tu ćemo moći da pravimo vakcinu ne samo protiv korone, nego i drugih virusa. U Torlaku ćemo ići sa Sputnjikom, a u toj fabrici sa ruskom vakcinom. To će stvoritiveliku šansu da živimo normalno. Razgovarali smo i o izvozu naših poljiprivrednih proizvoda, ali i džemova, marmelada, pekmeza. To je za nas veoma važno i potrebno nam je tu još mnogo investicija - kazao je Vučić.

Kako je dodao, reči je bilo i o nafti i o građevinskim projektima.

- Otavaramo nove vidike za Srbiju. Ponosan sam na način koji su dočekani predstavnici naše zemlje. Bio sam u mnogo zemalja, ali ovakvo gostopromstvo nisam video - rekao je Vučić.