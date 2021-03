Povodom obraćanja Dake Davidovića na RTCG, prenosimo u celosti reakciju predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, Milimira Vujadinovića:

Izgleda da je Daka Davidović doživeo gorko otrežnjenje u Nikšiću, te je u sinošnjem obraćanju potpuno izgubio razum pa okrivio Aleksandra Vučića i 10 miliona Srba za sopstveni debakl na izborima u srcu stare Hercegovine.

I dok od Dake Davidovića više ništa ne može da nas iznenadi, postavlja se pitanje kako jedan javni servis, poput RTCG, može da dozvoli otvoreno vređanje predsednika druge države na kanalu sa nacionalnom frekvencijom. Još strašnija od toga je pomisao i pitanje, da ukoliko se takvo nešto događa srpskom predsedniku, šta može da se dogodi ,,običnom,,čoveku i građaninu koji nije po volji Daki Davidoviću i RTCG?

Zaključak je jasan, kao što je jasna i činjenica da šta god se dešavalo Srbija, njen predsednik i ceo srpski narod će nastaviti da podržava naše sunarodnike i SPC u Crnoj Gori ,poštujući državu Crnu Goru i sve njene legitimno izabrane predstavnike, bez obzira koliko to iritiralo Daku Davidovića i RTCG.

Tužilaštvu i MUP-u Republike Srbije, ostaje da utvrdi šta su stvarne namere stranog državljanina Dake Davidovića u Srbiji, te da mu se zbog otvorenih napada na institucije države Srbije izrekne mera zabrane ulaska u Srbiju. Ukoliko se ispostavi da je on srpski državljanin, da se utvrdi da li je on jedini kao takav uticao na izbornu volju građana Nikšića i po kom osnovu i kako to da samo on polaže pravo na dva državljanstva, dok su stotine hiljada naših sunarodnika u Crnoj Gori, uskraćene za to pravo.