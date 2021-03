PETKOVIĆ: Nije dovoljno da Đilasov kum Mlađan Đorđević na rever zadene značku neke strane obaveštajne službe da bi zametnuo svoje lažne tragove

Član Glavnog odbora SNS Petra Petkovića rekao je da nije dovoljno da Đilasov kum Mlađan Đorđević na rever zadene značku neke strane obaveštajne službe da bi zametnuo svoje lažne tragove i neupouzdane kafanske izvore.

- Niti jedna jedina optužba koju je danas na račun države Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i čelnika Srpske liste izneo Mlađan Đorđević nema utemeljenje u realnosti. Reč je o smišljenim lažima i očiglednim pokušajima da po nečijem diktatu i nalogu razbije srpsko jedinstvo i kriminalizuje jedine legitimne predstavnike i zaštitnike Srba na Кosovu i Metohiji - kaže Pr+etković i dodaje:

- Umesto što danas bez ijednog dokaza insinuira i spletkari Đilasov kum, a Tadićev “proslavljeni” savetnik za Кosovo i Metohiju duguje brojne odgovore našem narodu u pokrajini. Ali krenimo redom.

Petković je upitao:

- Po čijem nalogu Mlađan Đorđević u trenutku kada se na Кosovu i Metohiji hapse srpski predstavnici, a u Prištini traju postizborne radnje, on napada Srpsku listu i pokušava da razbije srpsko jedinstvo?



- Кome to, sem Mlađanu Đorđeviću, u Prištini odgovara pokušaj kriminalizacije Srpske liste i kome se on ovakvim svojim opasnim spinovima dodvorava?

- Zbog čega je odabrao baš ovaj trenutak za svoje lažne optužbe? Кome one idu u prilog i ko će od njih profitirati?



- Ovo nije prvi put da Đorđević, Đilas, Tadić i Jeremić rade direktno u korist albanskih političara.

- Zbog čega su pregovore o Кosovu i Metohiji izmestili iz Ujedinjenih nacija gde je Srbija imala većinu i stavili ih pod okrilje Evropske unije?

- Zbog čega ste na taj način direktno potkopali pregovaračku poziciju Beograda, u korist Prištine i albanskih političara?

- Кoji su vas motivi vodili da pred Međunarodnim sudom pravde pomognete Prištini da dobije potvrdu legalnosti separatizma?

- Da li je Mlađan Đorđević više brinuo kako da sa svojim kumom Draganom Đilasom zaradi milione od reklamnog prostora preko Dajrekt medije, nego sa kojim se sve mukama i nedaćama bori naš narod u pokrajini?

- Jesu li i ovi najnoviji napadi Đilasovog kuma na predsednika Srbije Aleksandra Vučića jalovi pokušaj da se pažnja javnosti skrene sa tajnih računa na Mauricijusu?

Petković kaže:

- Svestan sam da Mlađan Đorđević neće na ove optužbe odgovoriti, ali je isto tako narod svestan za koga i čije interese su godinama radili i Đorđević i njegov kum Đilas i poslodavac Boris Tadić. Zato ih narod kažnjava na svakim izborima podrškom na nivou statističke greške.