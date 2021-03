KAKO SE SVOJEVREMENO BAHATIO BIVŠI DIREKTOR CARINE: Tomić trošio milione na viski i tartufe!

Uprava carine, dok je na njenom čelu bio privedeni Miloš Tomić, potrošila je 2017. čak 1,2 miliona na bančenje rukovodstva sa stranim delegacijama u jednom od najluksuznijih restorana u Beogradu.

Naime, Tomiću očito nisu bili dovoljni svi novci koje je proneverio, već se obilato častio i novcem firme, pa su tako te 2017. godine carinici potpisali ugovor težak 1.200.000 dinara, sa elitnom prestoničkom kafanom u koju su vodili inostrane delegacije na visokom nivou.

A na elitnom mestu goste je čekala i elitna ponuda - četiri različita menija, a na svakom predjelo, glavno jelo, salata i desert - od guščije džigerice s tartufima, preko gambora na rukoli, bifteka u gorgonzoli, špargli u sosu do lososa, i škampa, do čokoladnog musa i sorbeta od limuna. Sve to na kraju su zalivali, kako je bilo navedeno u tenderu, vrhunskim vinima stranog porekla.

Zanimljivo je napomenuti da su u tom luksuznom beogradskom restoranu brojne ličnosti iz sveta estrade i sporta izgovorile svoje sudbonosno „da“, ali i da Uprava carine ima svoj restoran, koji je snabdevala ne štedeći.

Samo tokom 2016. tadašnji direktor Carine Miloš Tomić je za potrebe restorana, u kojem se hrani oko 300 zaposlenih, nabavio meso i mesne prerađevine, voće, povrće, jaja, mleko i mlečne proizvode, ali i različite vrste pića, u vrednosti od osam miliona dinara. Na spisku potrepština našlo se i preko 100 litara različite „žestine“ - dve vrste viskija, čivas i „džoni voker“, rakije kajsijevača i viljamovka, a direktor nije zapostavio ni dame, pa im je nabavio šest litara likera „bejlis“.

Podsetimo, Tomić je danas priveden zbog, kako se sumnja, malverzacija na Carini i povezanosti s Belivukovim ljudima.