Tandir: Dobra saradnja sa SNS nije od juče

Dobra saradnja sa SNS nije od juče, kaže o koalicionom sporazumu Samir Tandir, poslanik Stranke pravde i pomirenja.

"Ova godišnjica samo nas podseća na ružnu prošlost, ružne stvari, zločin, bez obzira nad kim se događa. Nema te uzvišene ideje koja opravdava zločin. Zalaženom se da svi oni koji su počinili zločine moraju da odgovaraju i žrtve da budu obezbeđene, pre svega da se oni koji su činili zločine osude", rekao je Tandir za B92.

Iz dela bošnjačke javnosti dolaze provokacije o pogromu, a Sulejman Ugljanin je rekao da deo Srbije gde žive Bošnjaci treba pripojiti tzv. Kosovu, na to Tandir odgovara da je to budalaština.

"To je budalaština. Nikome ne treba ta politika zabadanja u oko", navodi i kaže da je on od čoveka "koji je tvrdio da je naslednik Sveti Sava došao je do toga da ide na grob Jašarija".

Ističe da je Ugljanin izgubio politički kompas nakon što nije dobio mesto u Vladi Srbije.

"Pogrešna politika koja se vodila iz Sandžaka je poltronska. Mi vodimo politiku razgovora", dodaje.

Na pitanje zašto su se odlučili za koaliciju za SNS odgovara:

"Dobra saradnja sa SNS nije od juče, jedina opozicija prošle vlasti demokrata bila je SNS i mi u Sandžaku. U proteklom mandatu imali smo dobru saradnju - prvenstveno na nivou lidera stranke, Muamera Zukorlića i Aleksandra Vučića", kaže Tandir.

Stranka pravde i pomirenja je udvostručila broj poslanika, a Tandir smatra da je dobro što je to pretočeno u sporazum.

"Stavilo se nešto što je u interesu građana. Dobri odnosi Bošnjaka i Srba", objašnjava.

Upitan da li se razmišljalo o kampanji kada je u pitanju vakcinacija, kako bi se povećao broj zainteresovanih građana u Sandžaku da se vakcinišu, Tandir navodi:

"Ono što je važno u sporazumu sa SNS-om jeste izgradnja Kliničkog centra u Novom Pazaru. Prošlog leta epidemiološka situacija bila je ozbiljna. Što se tiče vakcinacije - smatram da treba uključiti ljude od kredibiliteta, ljude koji imaju suštinski autoritet, kojima se veruje, a ne da na televizijama gostuju ljudi koji nemaju autoritet na terenu. Treba uključiti ljude iz verske zajednice".

Uskoro bi trebalo da počnu međustranački razgovori, a Tandir navodi da nikome ne odgovara da bude opozicija, ali da je sada situacija mnogo lakša.

„Mi nismo najjača stranka u parlamentu, te stranke imaju odgovornost. Nijednoj opoziciji na svetu ne odgovara status opozicije. Kada smo mi bili opozicija mogli smo smao na jednoj televiziji da gostujemo, a svi drugi mediji su nam bili zatvoreni. Mislim da je sada veća sloboda. Ako treba svi da izađemo sa svojim platformama – mislim da je smanjivanje cenzusa veliki iskorak. Suština problema jeste da li imate podršku građana. Ako je nemate – ne postoji niko ko vam može namaći tih pet posto“, kaže.

Na pitanje da li na sledeće izbore izlaze zajedno sa SNS, Tandir odgovara da to u sporazumu ne stoji.