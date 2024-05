Poslanik Srpske napredne stranke i predsednik GO SNS Jagodina Nikola Radosavljević kaže da su u Jagodini završeni neki od kapitalnih projekata.

- Sredili smo Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, to je važan projekat za kulturu, značajan za naš grad. Sredili smo glavnu ulicu od naplatne rampe, sve do suda. To je zahvaljujući Vučiću. On je uvek imao neku rutu obilaznice - naveo je Radosavljević.

Kako je dodao, projektima je ozbiljno pristupljeno i mapirana je svaka tačke gde je potrebno obaviti neku rekonstrukciju.

- Jagodina će dobiti moderan kružni tok. Akcenat bih bacio i na sport i omladinu. Imamo halu sportova gde moramo srediti krov. Moramo da vodimo brigu o svakom našem građaninu - naglasio je Radosavljević.

- Uradićemo sve da Jagodina bude grad budućnosti. Građani zaslužuju da sve bude kako treba - podvukao je Radosavljević i nastavio da govori o planovima za naredni period.

Najavio je i rekonstrukciju opšte bolnice, uvođenje vode i kanalizacije u onim mestima gde ih nema, kao i obnovu puteva tamo gde je neophodno.

