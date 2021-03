Ministarka Gojković: NAVIJAČI OBEZBEĐUJU MUZEJ, POKRALI ZLATO I DIJAMANTE IZ 19. VEKA! Direktorka još nije raskinula ugovor

Direktorka Muzeja primenjene umetnosti još nije raskinula ugovor s navijačkom grupom. Policija očigledno zataškavala slučaj, tvrdi ministarka kulture.

Obezbeđenje koje je pripadalo jednoj navijačkoj grupi, koje je obezbeđivalo Muzej primenjene umetnosti, ukralo je iz njega zlato s kraja 19. i početka 20. veka! Iako se pljačka zbila još pre godinu i po dana, ne da niko nije uhapšen, već i dan-danas ista firma za obezbeđenje i dalje „čuva“ muzej.

Ovo je otkrila ministarka kulture Maja Gojković, a iako nije precizirala o kojoj je tačno navijačkoj grupi reč, pojedini izvori navode da su u pitanju ljudi Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja.

Dokazi

- Imam dokaze o krađi u Muzeju primenjene umetnosti. To je policija već delimično istraživala. Vrlo neobičan slučaj da javnost uopšte nije bila upoznata do moje izjave, a od toga je prošlo skoro godinu i po dana, da je izvršena jedna velika, spektakularna pljačka. Ukradeno je zlato s kraja 19. i početka 20. veka, koje uopšte nije pronađeno. Ne vidim da je policija tragala uopšte za tim, malo i površno je urađena ta istraga. Ispalo je da je član obezbeđenja pokrao to, a neverovatno da direktorka tog muzeja (Ljiljana Miletić Abramović, prim. aut.) nije raskinula ugovor sa obezbeđenjem kome je on pripadao. Zaista je to enigma - rekla je Gojkovićeva za medije.

Upitana da li smatra da je za sve to mogao da zna njen prethodnik, bivši ministar Vladan Vukosavljević, rekla je da ne sumnja ni na koga, samo da „dobro čita novine i prati medije, gde može da se nazre da li je neko trebalo i mogao da zna ili baš ništa nije mogao da zna i tako pokazao da je loš ministar“.

Sumnjam li je neko uopšte uradio taj slučaj kako je trebalo, jer kako je moguće da je nestalo toliko artefakata, fotografije postoje u ministarstvu... Sama direktorka Muzeja primenjene umetnosti je prijavila ministarstvu tek devet-deset meseci posle krađe, tvrdeći da su joj inspektori rekli da ćuti, da nikome ne govori radi istrage. Time se samo izgubilo na vremenu, jer kada je nešto sveže i još nije izneto iz države, možda može da se nađe u našim granicama. To je veoma skup nakit, to su zlato, dijamanti... Ja sam šokirana što ugovor nije raskinut. Neka naša saznanja su da obezbeđenje vrši jedna od navijačkih grupa, nekog od dva velika kluba - precizirala je Gojkovićeva.

Nemušto objašnjenje

Dodala je da joj je sama direktorka muzeja lično rekla za krađu prilikom jedne protokolarne posete muzeju kada je postala ministar.

- Tada su mi zaposleni doneli dosije i rekli da je tu izvršena jedna velika krađa, i to se doznalo tek pre nekoliko meseci. Tako smo razgovor vodili na tu temu, ali direktorka je to nešto nemušto objašnjavala. Ali mi je najveća enigma, uz ne baš veliki angažman tadašnjeg rukovodstva, policija... Zamislite sad da nestane 300 ikona iz nekog muzeja u Italiji ili neko zlato iz Luvra, koliko bi pažnje država pridala tome ili bi ti predmeti bili svuda objavljeni, a ovde se ništa nije desilo - rekla je Gojkovićeva i dodala:

- Jedno lice je... da li se vodi postupak ili je osuđen, čak nemamo ni do kraja razjašnjene okolnosti u kom pravcu je išla ta istraga, nije raskinut ugovor. I dalje ti ljudi vrše obezbeđenje muzeja, i dan-danas. Tu nisu čista posla.

Ministarka je objasnila da je sada promenjen Upravi odbor.

- On nikakvu odgovornost nije snosio i nije smatrao ni da direktor treba da snosi. Ista je direktorka, u punom je mandatu izabrana i sačekaću da UO uradi svoj deo posla, svakako da raskine ugovor sa agencijom čiji je radnik napravio ogromnu štetu za državu, ne samo za muzej, i da razgovaraju i oni i da preporuče mere da direktorka mora da ode, da mora da se stavi neko novi ko je mnogo odgovorniji prema kulturnom blagu Republike Srbije - naglasila je Gojkovićeva.

Iako smo juče pokušali da dobijemo komentar bivšeg ministra kulture Vladana Vukosavljevića, u vreme čijeg mandata se ova pljačka i odigrala, do zaključenja ovog broja nije nam odgovarao na pozive i poruke.