Đurić: Kurti objavio kraj dijaloga Beograda i Prištine

Đurić je na Tviteru napisao da Kurtijeve reči predstavljaju opomenu da je na čelu vlade u Prištini čovek koji je protivnik pomirenja i pretnja miru i stabilnosti.

Podsetio je da je formiranje ZSO potpisana i preuzeta i međunarodno garantovana obaveza Prištine.

"Objavljujući da ne želi ni da razgovara o sprovođenju dogovorenog pokazao je da ne poštuje napore da se otvorena pitanja reše dijalogom i mirnim putem", napisao je Đurić.

1/3 Albin Kurti is wreaking havoc in the region on his second day in office. By claiming, in his latest statement, that he does not even want to discuss the formation of the Community of Serb majority municipalities – a legally binding obligation of Kosovo, signed, ratified...