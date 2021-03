ČANAK ZA TV VESTI: Ne postoji organizovani kriminal dok to država ne organizuje, pri tom ne mislim na vlast i ministre, već na "duboku državu"!

Imate nešto što se danas popularno zove "duboka država", vlasti se menjaju, ministri se menjaju a aparat ostaje, rekao je za TV VESTI predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.

Čanak je rekao da su pravo i pravda dve različite stvari, i dodao da se mnoge stvari značu po pitanju organizovanog kriminala, ali da za mnoge nema dokaza.

"Imate nešto što se danas popularno zove "duboka država", vlasti se menjaju, ministri se menjaju a aparat ostaje. Hitre promene nisu moguće, zato se mora raditi strateški", rekao je Čanak.

Kako kaže, stvar je u tome da percepcija šta je to stranka i reforma u društvu, veoma se, dodaje, razlikovala od onoga za šta je on smatrao da je to.

"Ne postoji organizovani kriminal dok to država ne organizuje. To nije predsednik države, vlade i ministri. To je nepromenljivi deo države koji ne može da uhvati počinioce krivičnih dela zato što zna ko su", rekao je Čanak.

On je istakao da ne zna poimence ko su ljudi, ali dodaje da zna princip koji mora da se upotrebi.

"Tamo gde nema para i vlasti, nema ni kriminala. Kada dođe do toga da ima nekih resursa, odjedanput se pojavljuju i oni. Zašto je Beograd najkriminalniji u zemlji, zato što je 90 posto para i 100 posto vlasti upravo tu", rekao je Čanak.

