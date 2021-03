'VAKCINA JE ZA NAS PITANJE SPASAVANJA ŽIVOTA' Vučić za CNN: Ovo je naš region, to su naše komšije i dobro je ako možemo i njima da pomognemo (FOTO+VIDEO)

Intervju je objavljen pod naslovom "Srbija predvodi proces vakcinacije protiv korone".

Za Srbiju nabavka vakcina nije bila geopolitičko pitanje, već pitanje spašavanja života, istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za CNN.

Vučić je, govoreći o uspehu procesa vakcinacije u Srbiji, rekao da je prvi faktor što je zemlja investirala u digitalizaciju.

Na Sajmu, gde se nalazi najveći centar za vakcinaciju, može se videti kako je to dobro organizovani i kako je naš softver među najboljima u svetu - rekao je Vučić i dodao da je ponosan na ljude koji su to uradili.

Istakao je da je drugi faktor uspeha što je Srbija pokušala i uspela da dobije vakcine sa raznih strana sveta.

- Možete u Srbiji dobiti američke vakcine, evropske, ali i ruske i kineske. Možete da birate - poručio je Vučić i voditelja CNN pozvao da ako želi da se vakciniše to može da uradi u Srbiji.

Kazao je da je Srbija pokušala da dobije što više vakcina, koje je domaća agencija morala da odobri, nakon čega je počela proces vakcinacije, na koji je ponosan.

- To je dobro ne samo za Srbiju već i ceo region. Građani su počeli da dolaze u Srbiju ne samo sa Zapadnog Balkana, već i šireg regiona - obajsnio je on. Vučić je konstatovao da svako treba da ima mogućnost da dobije vakcinu i bude bezbedan, i da u tom smislu nije moguće odvojiti Srbiju od ostalih u regionu.

- Mislim da najvažnije pitanje da li možemo da spasimo živote - kazao je on dodajući da mu je jednako bitno da se pomogne građanima u Sarajevu ili Podgorici, kao što mu je važno da pomaže građanima u Srbiji.

- To je region i komšije smo. To je fer i pokazuje da smo svi u regionu okrenuti ka budućnosti. Ne želimo da se vraćamo u prošlost, niti da razgovaramo o pitanjima koja nas dele. Ako možemo nešto zajedno to je dobro - poručio je Vučić.

Ukazao je da kriza nije mnogo pogodila srpsku ekonomiju, podsećajući da je prošle godine naša zemlja imala negativan rast od svega minus 0,9 odsto, čime je bila prva ili druga u Evropi.

- To nam je omogućilo da se fokusiramo na zdravstveni sistem, da ga poboljšamo, i dobijemo što više vakcina - rekao je on.

Vučić je dodao da u aprilu očekuje pola miliona vakcina kompanije Fajzer, kao i milion doza Sinofarma, više stotina hiljada doza iz Rusije.

- Time ćemo biti u mogućnosti da imamo stalno dovioljno vakcina za naše građane - rekao je on.

Kada je reč o EU, Vučić je podsetio da će Srbija iz Kovaks sistema dobiti 60.000 vakcina za par dana.

Oni su naši partneri, a mi smo na putu EU. Pomogli su nam tokom poplava. Znamo da nije bilo lako dobiti vakcine i da je nama to bilo lakše, jer smo imali otvorena vrata sa svih strana - objasnio je on.

Objasnio je da je Srbija prve ugovore ostvarila sa Fajzerom, pa sa Sinofarmom, onda sa AstraZeneka i potom sa Sputnjikom.

CNN je, u pohvalnom izveštaju o procesu vakcinacije u Srbiji, konstatovao da je Srbija model kako treba vakcinisati stanovništvo, da je postala središte vakcinacije u Evropi, da je najbrža u davanju druge doze od svih na ovom kontinentu.

Konstatovano je da ima toliko vakcina da ih i nudi strancima, što su potkrepili izjavom Cceha Tomaša Kupera koji je došao da se vakciniše u Srbiju.

CNN navodi da je ključ uspeha što je Srbija rano i od mnogih kompanija naručila vakcine.

Dodaje se da se u najvećem centru za vakcinaciju na Sajmu dnevno vakciniše oko 8.000 ljudi, uz pohvale o brzoj registraciji, bez birokratije.

Podseća se i da je Srbija donirala vakcine susednim državama, ali i da se suočava trenutno sa rastom infekcije, kao u svim zemljama sveta.

U prilogu je i izjava premijerke Ane Brnabić koja je za CNN rekla da Srbija želi da podrži okolne, susedne zemlje jer je ovo mali region.

- Ukoliko nismo bezbedni, ako nema kolektivnog imuniteta, nećemo biti bezbedni - rekla je Brnabićeva, a Šef vakcinacionog centra na Beogradskom sajmu Zoran Bekić da zahvaljujući vlastima Srbija ima više vakcina nego drugim delovima Evrope.

Američki medij dodaje i da vlada Srbije smatra da je jedini način da se prebrodi pandemija ubrzana vakcinacija stanovništva.