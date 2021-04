Jelena Milić: CHARLIE WILSON’S WAR

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Trolovaše me suptilni diplomata Vuk Jermić i Co, ali i oni su bitan deo konteksta o mogućem kompromisnom rešenju o novom statusu Kosova koji bi Srbiju ostavio na putu EU integracija, koji ne zavisi samo od sve dezorijentisanije EU već i od volje birača u Srbiji.

Otud su kod mene velike žabe, koje su za Zapad male da se ne lažemo, opet IN VOGUE. Dam sebi lufta ko sa Haagendasz, kad procenim da je opravdano, svakih dvadesetak godina. Zašto? Scenario je otprilikle ovakav:” Ako bi mogao strašni autokrata Vučić da isporuči Kosovo dok ima tu nelegitimnu većinu, koju je sa narkokratelima namlatio, to bi bilo odlično, onda prelazna vlada i …”. I šta? Nije vam još jasno. Ja moram i Đilasove medije da čitam i da povezujem Višekrune sa Brkićem i Lomparom a njih sa- nadasve- pro -demokratskim -a -i-pro-kremaljskim -strukurama oko Jermića, Grujičić, Đilas, Đorđević, Primakov i Co.

“Aleksandar Vučić je lično razgovarao sa tajkunima o finansiranju SNS i ja sam nekoliko puta bio prisutan. Sa druge strane, dogovoreno je bilo da će, posle pobede SNS u Srbiji biti primenjen "Putinov metod", a ne besmislena hapšenja koja predstavljaju lični obračun Aleksandra Vučića sa neistomišljenicima i političkim protivnicima - rekao je pokojni Vladimir Cvijan, član Predsedništva SNS, odgovarajući na pitanje o finansiranju SNS u okviru intervjua za aleksinac.net, 2014. godine.”

BOLD: “DOGOVRENO JE DA ĆE POSLE POBEDE SNS U SRBIJI BITI PRIMENJEN PUTINOV METOD A NE BESMISLENA HAPŠENJA….”. Rekao pokojni Cvijan 2014. godine a u pozitivnom kontekstu prenose Đilasovi 2021. godine.

U Srbiji u jesen 2020. godine, pod “autokratom” Vučićem, po vrlo pouzdanim CEAS-CESID istraživanjama skoro 80 posto građana Srbije bilo je za jaču saradnju Srbije sa SAD u oblastima odbrane i bezbednosti ili su prema tome bili ravnodušni. U Srbiji 2021. godine će se, nadam se, usvojiti zakon o istopolnim zajednicama. Putinov model na aparatima.

Kako su Vučič autokrata i hegemonistička Srbija stigli do toga, znaju li Tanja Fajon i Viola fon Kramon? Da li je ovo bolji garant za nastavak kakve takve demokratizacije Srbije ili- kupio- mi -tata- NIS -Jeremić -održivi -razvoj -drugi- termin -za -relativizovanje- nedemokratskih- trendova -u -Kini- i -Rusiji -gde -takođe- neki -dobro -žive-i -baš -me- briga- što -Jelenu -Milić -kojoj -tata- nije -ni -kupio- ni- prodao -NIS -proganjaju-pro – kremaljci-sa-ili bez -Vučića -nismo -deca- po -Srbiji-odoh -u -London-arena-sport- klub-nezavisni -istraživački-mediji-američka -vlada- britansko- ministarstvo -spoljnih-Panama-raj-Lukseburg -slučajnosti -koje -CEAS- ne- padaju- u -krilo - FB fektčekovanje-Google-optimizacija-radna-grupa-za-bezbednost? KOGA TAČNO?

Dodajte onom gore saldu Srbije današnjice još i desetine hiljada radnih mesta u fabrikama koje baš i ne kontrolišu SNS kao javna preduzeća a koje je potvarao predsednik Vučić, sa ogromnim subvencjama strancima, pa šta. U njima rade krvavo ljudi koji neće hteti da ih iz kafića izbacuju Velje Nevolje. Ako bude pameti te fabrike i ti putevi povezaće se Mini Šengenom i sa Inicijativom Tri Mora. To je mnogo zdraviji temelj demokratizacije, vladavine prava i modernizacije Srbije nego išta drugo na horizontu. Viktor Orban je za demokratizaciju Srbije i evroatlantizaciju Zapadnog Balkana uradio mnogo više nego što će Tanja Fajon ikad. A i Tramp je bio na doborm putu. Ameri su pametni i dalje nadam se.

I šta još ima novo ovih dana osim čekanja da se vidi ko se potcenio a ko samoprecenio? Predsednik Vučić ovih dana oglasio o najavama gradnje baze Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Južnoj Mitorvici. Američki državni sekretar Entoni Blinken polako nam daje obrise nove američke administracije politike za Zapadni Balkan. Bez obzira šta tabloidi i TV pojačala i megafoni pričaju, Blinken kaže da poštuje Olbrajt ali da je vreme vojnog avanturizma prošlo. Naravno da to kaže, jer zna Koliko glasova je dobio Sanders, zna šta o beskonačnin ratovima misli generacija Z (rođeni oko 2000), šta misli čak i prilično površna ali uticajna kongresmenka Aleksandria Okazio Kortez. Ameri su demografski mladi, a mladi u SAD su više zainteresovani za socijalnu pravdu i posledice klimatskih promena nego za američko prisustvo u Južnom kinieskom moru. I tu je kvaka koju ne razume ni posh Ne davimo Beograd autizovan u svom levičarenju i antiglobalizmu al se ne libi da suštinski davi prljvu i ružnu ali jedinu moguću demokratizaciju Srbije.

Sad kad su tanker i šleperi stali u Suecu na par dana naučili smo koliko je trgovina globalizovana a i koliko su zaštite pomorskih ruta bitne. Nisu svi Amerikanci u Južnoj Koreji nepotrebno tamo. Samo što hipster koji ruše i Starbakse ne žele ili ne znaju da povežu određena lica i određene koordinate. Druga kvaka je što Blinken nije rekao da su sve vojne intervencije, čak iako su bile iz dobrih namera, dale loš ishod. Mislim da su u pitanju pre svega intervencije u Iraku i Libiji. SRJ, zločini na Kosovu, bombardovanje, Hag nisu kod Amera loša priča, ali nije ni crno bela ima prostora za kompromis. Šešelj ne da s jedne strane, nema -korekcije-adminsitrativne-linije-biće-treći-svetski-rat-iako-smo.svi-u-i-oko-NATO-izvođači-tuđih-radova-bez-jasnih-tabli-sa-laktovima-krivina ne daju, s druge.

Istovremeno, u Srbiji je, poptpuno neprimećeno, u zvaničnoj poseti bila visoka kiparska delegacija. Na Happy je upravo Šešelj, kaže pokojni premijer Đinđić je bio psihopata, sutra će u toj stolici sedeti premijerka Brnabić. Ja neću. Srbija 2021. Ali tako ne može još dugo. Ko još nije shvatio, zaplet je ko će koga da proda strancima za koliko miliona i ko je koga prodao za koliko, sa elementima inostranosti u demokratskoj kontroli sistema bezbednosti, u kome je pravosuđe važna karika. Otud u Porodici nema ratnih zločina i istorijskog šireg konteksta a liberalna Srbija “dekonstruiše” iz donjeg rakusa.

Srbija 202. godine ima uslove da očekuje kompromis o Kosvu i još nije skrenula sa puta EU integrcija prva. Za ostalo se pobrinula sama EU. Ako je nekad ubrzana evropska perspektiva i mogla da me ubedi da je Briselski sporazum dovoljan kompromis za Srbiju, više ne. Tad sam Sporazum podržavala jer sam smatrala da nam treba demokratizacija i učvršćenje u struktirama političkog Zapada hitno trebaju, a da njih nije moguće isitinski sprovesti bez rešavanja pitanja Kosova. A Zapad? Od Zajednice srpskih opština ostao je plan za bazu KBS u Južnoj Mitrovici, a od EP izveštaj sa elementima dojave na nivou Milovana Brkića.

Pritisci na predsednika Vučića i Srbiju su veliki, i situacija u Srbiji je u proleće 2021. godine ustinu teška kao pre dvadesetak godina. Zato što što smo pokazali da pitanje novog statusa Kosova i Metohije u odnosu na Beograd uopšte nije tako crno belo kako mnogi žele da ga predstave s jedne, i zato što nažalost neuralgičnih tačaka ima suviše, s druge strane.

Od političkog Zapada dosta zavisi da li će nastaviti da podržava ovo prvobitno uspostavljanje moderne demokratije u Srbiji, jer ko to ne vidi lako mu je da tvrdi da nazadujemo na listama demokratskih zemalja. Ružan i prljav proces, pogledajte odličan film Bande Nju Jorka. Pokazale se kao pogodnije za uzgoj demokratije nego “PUTINOV MODEL”.

Toplo preporučujem i nama Zapadu da se prisetimo filma Privatni rat Čarlija Vilsona. U njemu se govori kako je nekolicina visprenih i posvećenih Amera s kime i kako uvlačeći Ruse u sukob sa mudžahedinima u Avganistanu, sve navodeći ih da se što više iscrpe. Pošto su turbo uspešno sproveli Operaciju Ciklon, a možda se već i SSSR raspao, ranih devedesetih, CIA lik Gast kaže kongresmnu Čarliju, dok shvataju da sve ogromno što su postigli može lako da se izgubi ako Amerima pažnja popusti i proglase pobedu i kraj pre vremena: “Dajem ti procenu Nacional Intelligence Estimate kvaliteta koja pokazuje da će ludaci da se vrarte u Kandahar.” Iz pozadine stižu zvuci koji liče jezivo na napade 9/11.

U odjavnoj špici se citira Čarli: “ ovakve stari su se dešavale. Bile su trijumfalne promenile su svet …. I onda smo sjebali završnicu”.

Sjebavanje završnice u našem slučaju bi bilo smaranje sa time šta više Radeta i ko -je-ostao-znaju-čime -ucenjujte-Vučića-aman-vratiće-Sešelja-Fajon-i-Jeremić-u-Skupštinu-i-Guri-vam-je-bio-dobar-kad-je-falilo-ljudi-2003-u-Avganistanu-neka-ga-u-Ćirilici-a-jug-Kopaonika-i-Leposavić-u-vojno-nesvrstanoj-Srbiji-a-i-Marinika-da-shvati-da-nije-sve-nelegitimno-samo-koruptivno-ima-i-šire-slike-od-dojava-bugarskih-nezavisnih-novinara. Ameri hoće da se povuku iz Avganistana. Srbija hoće sa na Zapad ali sa svojima, ne s vašima.