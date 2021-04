Potpredsednik glavnog odbora SNS Marko Đurić, oglasio se povodom pisanja portala Nova S, da on mesečno zarađuje više od 6.000 dolara kao ambasador Srbije u SAD.

"Došle su do mene informacije da imam čast da spadam među one koje redovno (u mom slučaju u privremenom odsustvu) "hvali" portal gospodina 619, koji se obogatio za vreme dok je vršio javnu funkciju. Njegovo ime neću da pominjem, iako svojim lažima o ljudima koji se za Srbiju bore pa i njihovim porodicama, to zaslužuje svakodnevno. Neću da pominjem samo iz pijeteta prema dužnosti predstavljanja Srbije koju trenutno svim snagama obavljam", rekao je Đurić.

Međutim, kako kaže, neka se ne nada da ga je zaboravio.

"Pravosudni organi imaju 619 miliona razloga da ispitaju poreklo njegovog imetka, a ja evo priliku da javno ponovim ponudu - Spreman sam da u svakom trenutku uporedim prihode, znanje, biografiju, i rezultate u političkom delovanju sa gospodinom 619, i verujem u sud naroda Srbije po ovom pitanju", rekao je Đurić.

Ističe da je spreman da u svakom trenutku razmeni sve ono što je prihodovao za vreme obavljanja javne funkcije sa onim što je gospodin 619 prihodovao za vreme obavljanja svoje javne funkcije.

"Ako gospodin 619 to prihvati, spreman sam čak i da deo dogovora bude odricanje od 99 odsto takve imovine u dobrotvorne svrhe, npr. za renoviranje zdravstvenih ustanova koje su zapuštene za vreme njegove vlasti. Srbija nikada više neće biti plen gospodina 619. Narod Srbije to neće dozvoliti", izjavio je Đurić.