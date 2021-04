Vučić o popuštanju mera: Brojevi su bolji! Naše je da slušamo Krizni štab

Predsednik Vučić prisustvovao je otvaranju Petlje Batajnica i tom prilikom odgovarao je na pitanja novinara.

Predsednik je rekao da je po pitanju izbora da li su bili 2020. godine rekao da je u pitanju bio lapsus.

-Naravno da je bio lapsus, mislio sam na 2019. godinu i to oni dobro znaju - istakao je predsednik povodom pisanja i prozivki na društvenim mrežama.

-Naš narod ima poslovicu - 'dokon pop i jariće krsti'. Kada svaki dan radite i svaki dan se nekome obraćate, normalno je da grešite ne jednom, nego 10, 15, 20 puta dnevno - istakao je predsednik.

Kako kaže, mislio je na 2019. godinu i da su i oni znali na šta on misli, te da je svako razumeo suštinu.

Što se vitamina tiče, kaže da je posao ponuđen ne samo ''Gud vil farmi'' već i drugim proizvođačima vitamina.

-Različiti su nam snovi, njihovi su da kažu i urade nešto protiv mene lično, to neme veze sa politikom i planovima, već da me uvrede, kažu da sam lud, bolesnik, Hitler, Staljin, a na kraju ne znaju kako da objasne da se danas grade putevi, autoputevi, bolnice, vakcinaciju, da smo prvi po stopi rasta. To im nije jasno, pa ne znaju šta bi rekli, pa - ako prođe, prođe - rekao je Vučić.

On je zamerio i što je morao on lično da odgovara na takve kritike, jer se nisu oglasili ni ministar zdravlja, niti RFZO.

Istakao je da će u Rudnoj Glavi do Vidovdana biti otvorena mala fabrika ''Jumko'' za 80 ljudi.

Pripadnici bivšeg režima, ističe da su napravili sagu o njegovoj vakcinaciji.

-Jedino se lažima i neistinama bore protiv nas. Meni izbori nisu važni, već ono što će ostati iza nas - istakao je Vučić.

Kaže da je nabavka vitamina morala da bude hitna, jer smo usred korone.

-Želimo da ojačamo imunitet naših najstarijih, zato smo stavili vitaminD, vitamin C, Cink. Žurimo - istakao je Vučić i naglasio da su došli vitamini u novembri govorilo bi se da je to zbog izbora, te da ne vidi u čemu je problem što je to urađeno po hitnoj proceduri.

Batajnička Petlja je trebalo da bude urađena ranije, ali nije, naglašava da se grade pruge, auto-putevi, jer ranije nisu.

-Uvek sve može brže i bolje - kaže on.

Govoreći o popuštanju mera, Vučić je rekao da su brojevi bolji, ali da treba da se sluša Krizni štab.

- I dalje to nije dobro, ali je bolje. Smanjuje se broj zaraženih u Beogradu, u Nišu, Kragujevcu... Procenti su niži za pet, šest odsto. Nadam se da će ti brojevi i dalje da padaju i to može biti dobra vest za Srbiju u smislu otvaranja - rekao je Vučić.