'SRBIJA SE DOKAZALA KAO NAJSPOSOBNIJA NE SAMO U REGIONU, VEĆ I U EVROPI'! Radun i Miletović o organizaciji vakcinacije (VIDEO)

Sagovornici Pinka pozitivno su ocenili proces vakcinacije u Srbiji, navodeći da je politikom neutralnosti država uspela da obezbedi vakcine sa različitih strana.

Politički analitičar Branko Radun ističe da je Srbija dobro organizovala proces vakcinacije,

- Nije tu samo stvar organizacije već je i postavljena politika Srbije u smislu aktivne neutralnosti da smo otvoreni i prema istoku i prema zapadu, da gajimo dobre odnose i sa Pekingom i sa Moskovom i sa Vašingtonom i sa Briselom nam je omogućila da nabavljamo vakcine sa svih strana - naveo je Radun za Pink.

Kako je ukazao, pojedine zemlje kao što je Mađarska sada prate primer Srbiije.

Radun kaže da je teško priznati da je neko dobro organizovao proces vakcinacije, jer se onda postavlja pitanje zašto neko nije to uradio, zašto nisu nabavljene vakcine.

- Vakcinacija ljudi iz regiona u Srbiji, pomoć susedima ruši tu neku antisrpsku kampanju na kojoj se zasnivala vlast u pojedinim zemljama u regionu. Tako se ruši mit o zloj Srbiji koja se meša u sve okolo - navodi Radun.

Novinarka Olivera Miletović ističe da je Srbija, na verovatno iznenađenje mnogihm, jer godinama traje ta demonizacija nas kao društva i kao države dokazala da je najsposobnija i najjača gotovo u čitavoj Evropi, ne samo u regionu.

Ona je pozitivno ocenila vakcinaciju ljudi iz regiona u Srbiji.

- Vakcinisalo se oko 25.000 ljudi iz regiona. To je bio značajn datum sa te ljudske, humane strane. Države EU, kao i one koje idu ka EU su u mnogo goroj situaciji, pitanje je sada da li će neko iz EU to pozdraviti. Očekivano, neće. Dobili smo izveštaj Saveta Evrope gde nam opasno zameraju na dobrom odnosu sa Rusijom - navela je Miletović.