Sagovornici Pinka su za Novo jutro prokomentarisali Bajdenovu "turneju" po Evropi, istakavši da sve što je rečeno i učinjeno ima svojevrsnu simboliku i cilj.

Milica Đurđević Stamekovski SNS, ističe da je Bajdenova izjava da ga Kosovo podseća na sina, znatno doprinela napadima i pritisku na Srbe, gde dodaje da Srbija pod hitno treba da se vrati na trasu na kojoj smo bili pre potpisivanja vašingtonskog sporazuma.

- Mi imamo poslednju Bajdenovu izjavu da ga Kosovo podseća na sina, gde on unosi strast, da on okonča taj proces, i to je drastično povećava pritiske na Srbiju. Moramo da prođemo kroz fazu otrežnjenja, a administracija koja je promenjena, nadam se privremeno, mi moramo pod hitno da se vratimo na trasu na kojoj smo bili pre potpisivanja vašingtonskog sporazuma. Priština pokušava da iskoristi taj vakum, ne bi li mi to potpisali. Ovo što je Bajden rekao, da idu ka konsolidaciji, ne znam na koji način to radi, kada nisu podobni za tako neke stvari - rekla je Stamenkovski.

Predrag Rajić iz centra za društvenu stabilnost ističe da se politika Bajdena i Trampa znatno razlikuje, te dodaje da je i Bajdenova evropska poseta imala simboličan karatket.

- Cilj Bajdena je da podvuče to kako će Amerika ponovo da vodi taj evroatlanski blok, ili opšte gledano tu zapadnu političku hemisferu. Sve te države koje su decenijama njihove saveznice. On ne zastupa politiku izolacionalizma, kao Tramp. Poseta ima simbolički karakter, on je hteo da pocrta da Velika Britanija sa njima ima najbliže moguće odnose. I saradnja sa saveznicima kontinentalnog dela EU, da će Amerika biti tu, da će biti uključena u sve bitne teme koje su važne za stari kontinent - rekao je Rajić.

Direktor javnog preduzeća Srbija gas Dušan Bajatović sa druge strane, agresiju nove američke civilizacije vidi kao vapaj, i da njen čin ne vidi kao pomoć evropi, već pokušava da je napravi svojim vazalom.

- Agresiju nove američke civilizacije vidim kao vapaj. Ja ne vidim ovo kao pomoć Evropi, ona hoće da postane njen vazal. Evropa treba da ostane vazal, i sve ovo je jako opasno za Ebropu, i već treba da razmišlja o tom severnom toku 2. Oni će da pokušaju da Evropa, preko regulatora spreče da nema energije. Ne gledam da evropsk put ka budućnosti treba da bude kao Bajdenov vapaj - dodao je Bajatović.

Darko Obradović iz instituta za međunarodnu i nacionalnu stabilnost dodaje da Bajdenova poseta predstavlja ideju o obnavljanju savezništva.

- Kurti će se naći pod udarom tih sankcija, jer je on jedini čovek koji se ne drži potpisanog. Ova Bajdenova turneja predstavlja zauzimanje pozicija, kako ko treba da se pripremi za dalje. To je jednostavan nastup, na primer Nemačka se ne zalaže za ograničavanje trgovne sa Kinom, dok sa druge strane imate nelojalnu konkurenciju iz Kine, gde su se nagomilali problemi. Ovde se radi o obnavljanju savezništva - podvukao je Obradović.