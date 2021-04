PALMA: Đilase i Tepić sram vas bilo!

"Marinika Tepić je bila jedan od predlagača da Skupština Srbije usvoji Rezoluciju o genocidu u Srebrenici i da Srbija proglasi 11. jul za Dan sećanja na genocid u Srebrenici i tražila je da se najoštrije osuđuje, kako piše u tom predlogu, taj genocid i svako poricanje genocida", istakao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma u saopštenju za javnost.

Marković je upitao kako se gospođica Tepić nije setila da predložite 5. avgust kao Dan sećanja na genocid, kada se desilo najveće etničko čišćenje od Drugog svetskog rata u svetu, kada su gotovo svi Srbi proterani iz Hrvatske ili 7. januar kada se na pravoslavni Božić dogodio masakr u Kravicama.

"Da ne nabrajam dalje. Vi ste gospođice Tepić tražili da Srbi i Srbija tom rezolucijom izvrše političko i nacionalno samoubistvo. Kada bi Vi i Vaš stranački šef Đilas došli na vlast verovatno bi predložili da se Srbija pripoji nezavisnom Kosovu i da celu Srbiju stavite u zatvor. Gospođice Tepić građani Srbije na izborima Vam nikada to neće dovoliti, nikada Vam neće dozvoliti da uništite Srbiju i Srbe kao narod, kao što ste imali nameru tom rezolucijom. Za zločine neka odgovaraju pojedinci koji su ih počinili, nema kolektivne odgovornosti", rekao je Marković.

Marković navodi da je program stranke Dragana Đilasa i Marinike Tepić, kako je rekao, da cela Srbija bude njihovo preduzeće.

"Marinika Tepić ima veliku platu u Đilasovoj firmi, koja je ostvarila milionsku dobit u evrima od sekundi građana Srbije u medijima, a verovatno bi, kada bi oni došli na vlast Marinika Tepić bila direktor marketinga Javnog servisa. Marinika i Đilase, Srbija je država građana koji u njoj žive, a ne vaše preduzeće. Vaš program je da se u parlamente, državne i lokalne, ulazi sa testerom. Sa testerom se ide u šumu po drva, a u parlament se ulazi glasovima građana, a glasovi se dobijaju radom, delima i rezultatima. Neka vas Tanja Fajon uvede u parlament Slovenije, ovde nema ko da vas uvede. Protivili ste se vakcinaciji i govorili najveće laži o državnom rukovodstvu i Kriznom štabu, a među prvima ste zavrnuli rukav da se vakcinište Đilase. Vi Đilase i Tepić kritikujete vitamine što će država podeliti našim penzionerima, Vaši vitamini su sekunde na Javnom servisu i ostalim medijima", rekao je Marković i dodao:

"Vi Đilase i Vuče Jeremiću mislite da će Vam proći laganje i obmanjivanje građana Srbije, zato što ste u očima nekih evroparlamentaraca poznati. Videli su i oni ko ste i zato i odlažu dijalog o izbornim uslovima, jer je i njima jasno šta želite. Želite da vas neko dovede na vlast, a da to nisu građani. To možda može na nekim ostrvima u svetu gde ima raznih banaka sa raznim računima, pa ste tamo videli kako se dolazi na vlast. Voleli bi opet državnu kasu, pa da spavate u najskupljim hotelima u Njujorku i po svetu o trošku građana Srbije. Danas se novcem građana Srbije plaća izgradnja bolnica, kliničkih centara, kupovina vakcina, izgradnja fabrika, autoputeva, škola, vrtića, za to služe narodne pare, a ne za hotelske usluge i skupa putovanja nekog ministra koji je narod i državu koštao mnogo u novcu, a posebno mnogo u Međunarodnom sudu pravde u Hagu. To je zapravo vaš cilj, da uzmete pare i da uništite Srbiju, a sve nas, građane Srbije oterate u Haški tribunal. Đilase i Tepić sram, vas bilo"!, poručio je Marković.