JELENA MILIĆ: THE PLOT AGAINST AMERICA

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Znate li vi onu narodnu iz doba SFRJ koja kaže da će Dunav biti crven bez obzira ko dođe na vlast, da li Ameri da li Rusi. Ako dođu Rusi od krvi, ako dođu Ameri od partijskih knjižica. Meni je uvek bila zanimljiva izvesnost u toj poslovici da će neko morati da dođe. Ima i onaj kad pitaju Muju da li je pročitao Na Drini ćupriju. Šta čito, hodo…

Tako i ja, srpska Forrest Gump. Radim na tome, ne da nas okupiraju Ameri nego da što više ličimo na SAD i da što bolje sarađujemo. Ako hoće i Rusi, 700 miliona. Zapamtite: Ristić-Sandulović-Višektuna-Dragaš-Bujić-Sinđelić-Zavetnici-Đorđević-Vojni-sindikat-Srbije osovina. To sam vam rešila.

jŠta slušala Slavija Info, ljudi mi kancelariju osmatrali sa sve vozačima patkomobila. Mi „snimili“ njih VIA FB. Čisto ako vam slučajno još nije jasno sve o meni, ako vam Nemanja Ristić, koji mi je juče opet pisao, i Beba Popović nisu još sve pikanterije o meni izneli VIA Blog B92, Ćirilica nadalje do Tabloida i Slavija Info. Čekam da vidim kakva ću biti u Direktno, NewsMax Adria i United Media, koju verziju i od kojih će da preuzmu. Prestali smo da se poznajemo kad sam neka njihova lica povezala sa nekim okupirano-krimskim-posetama-i-radu-Vučić-jača-odnose-sa-SAD-a-mi-iza-leđa-i-ili-klipovi-u-točkove.

Stay tuned, ima još opet je udario časni SPO na centralu JUL, ali mi treba još par dana da ta lica i ta mesta povežem, sve je sad mnogo više posh, kleči se u Vukovaru, iz Pogleda u Objektiv, silovatelji se selektivno osuđuju, gej je OK, kreativne industrije.

Spomenuti nezavisni inkluzivni mediji se do pre neki dan nisu libili da im Slavija Info, povezana lica i youtube kanali, za koju još ne mogu da provalim da li ih neki Tešića tata koristio za obračun sa ex partnerima, ali šta bi mi iz MKG o Šešelju, Cepteru i naoružavanju Sadama mogli znati, budu izvori ključnih vesti. Zastadoše kad je postalo najzanimljivije. Što bi rekao profesor Vuletić, samo mi kognitivno ambiciozni smo nastavili. Kakva serija gostovanja kod nekog Ljube Stefanovića: Bojan Dimitrijević, Šešelj i Aca Četnik-agent CIA.

E jebem ti i takvu CIA sa Acom Četnikom-koliko- sam -maknuo- da- obrnem- svedočenje-u-Hagu, ovi „moji“ u mojim serijama su bolji špijuni i frajeri. Porodica je dočim OK, svakodnevno i časni SPO i Šešelj poručuju. Njemu se najviše sviđa psihopatski pogled pokojnog premijera. Koji je da se ne lažemo, bliže svemu što je odvalio Bojan Dimitrijević kod „njegovog Ljube“ pre neki dan, nego onom što su Rajko Danilović i žene sa birkin torbama pokušavale da nacrtaju.

Dimitrijević ništa o parama nije rekao, ko kome koliko duguje za koga, sećate se to smo povezali pre neki dan apropo serije Porodica i zajedničgog zločinačkog pokušaja produkcije i postprodukcije. Objasni ponešto o teškim dilemama kontrapučista marta 1941, dodade i malo vojvode Đujića i pozitivnom svetlu, već sam ga zamišljala sa Šešeljom u Meksiku ranih devedesetih, malo je falilo da ga otkanselujem kao pokojnog Batića u prošloj vanbračnoj kolumni. Batić je, nije nebitno, otkanselovao Acu Četnika, ex genseka SRS, još onomad sa DOS. No, iscure „izvorni Dimitrijević“ omaknu mu se da su nesretne avganistanske i sirijske izbeglice „kolonisti“. Ne znam šta mu američke vojne kolege i drugari iz kraja misle o krizi na meksičkoj granici, zid je jedno ali zvati te očajnike kolonistima je nešto drugo. Naši u svetu, ima li šta gluplje kao zajednički osnov. Istoričar Dimitrijeviću kod „njegovog Ljube“. Nešto mi ti beloarmejci, monarhisiti, judeohrišćani, to krilo „izvorne Demokratske stranke“ koja je „srpstvo najbolje povezala“ nisu mnogo gori od Latinke i komunista i „časnog“ SPO. Tako da bar znate tačan odgovor kad vas pitaju na VESTI kvizu šta su ovi nesretnici čije zemlje ne postoje od autokrata, ratova, sektaštva, tajkuna, oni su „koloniste“ to sam vam rešila. Milić bila i ostala levo krilo liberal.

Tokom Trampove vlasti Srbiju je posetila Jelena Makvilijams predsednica američke Savezne korporacije za osiguranje depozita FDIC koju su neki tad prozvali najmoćnijom Srpkinjom u Trampovoj administraciji“. Naši u svetu- ima li gluplje osnove okupljanja pitam opet. Naši u svetu ovde naravno nisu razumeli šta je gospođa, koja je došla da poseti i moju Matematičku gimanziju, rekla-parafraziram- najbolji način da budem najbolja Srpkinja (u smislu doprinosa jačanju saradnje) je da budem najbolja Amerikanka. Amen.

Zavera protiv Amerike (The Plot Against America) je jedan od mnogih fenomenalnih romana američkog pisca Filipa Rota. Koji nikad nije dobio Nobelovu nagradu, pa je Komitet što se mene tiče kanselovan za to podjednako kao što ju je dao Majci Terezi, posle mi za Handkea baš bilo sve jedno. Hičensa u ruke, Hičensa. U Lagunu kad uđete i prođete sve klopke vanja bulića, sanja marinković, vesni dedić, isidora bjelica, vedrana rudan, možete za sitne pare naleteti na odlične prevode Rotovih knjiga -znam čoveka. Đorđa Tomića prevodioca, ne Rota. Sasvim ukratko, umesto Ruzvelta ponovo u Americi u Zaveri protiv Amerike na vlast dođe posh antisemita Lindberg, koji nije skrivao dobro raspoloženje prema Hitleru. Imao je emociju. Posh Lindberg, a sve u interesu američkog naroda, kaže more nek se Evropljani sami nose sa Nemcima, a i ti Jevreji i u Evropi i u New Jersey manje-više. Sve je tada u Rotovoj Americi krenulo u lošem pravcu istovremeno, perfect storm. Milion malih stvari. Na sreću po moje Amere i u knjizi i u životu, Amerika ostade 1941 na pravom putu. Ruzvelt-Ajzenhauer. Svaka sličnost sa Trampovom Amerikom i Vučićevom Srbijom je ovde namerna. Ako ovako nastave pravićemo ih obojcu od blata. Otkud mi to?

U Srbiji aprila 2021. je na sceni neskrivena zavera protiv Vučića koji bi da Srbiju približi i Americi. Plus mu se milion malih stvari namestilo, nezavidno. Putiniste Milivojević-Đorđević-Đilas-Jeremić style, desničarsko-narodnjačko-seljački pokreti sa elementima grujičićosti, hrišćansko-fundamentalistički „intelektualci za odbranu Crne Gore i tradicionalne porodice“, who the hell is POTPISNIK LJUBA STEFANOVIĆ, nemački zeleni, NVOs sponzorisane sa Zapada, Boško -otkup -knjiga -od- Ace -Četnika -Obradović, neskrivena pronacistička udruženja, sluđena EU, levičari-single-issue-ekolozi, radnici na internetu, Putin, alavi ministri, lobisti, zavetnici, telohranitelji…. Zavera protiv liberalne Srbije.

Iskorak u liberalizam ovog puta predvodi Vučić, sviđalo vam se to ili ne. Obazrivo testira a već skupo pritom plaća. S druge strane, koalicija široka i neprincipijelna, kao Lindbergove pristalice protiv moje Amerike u knjizi.

Razumem Vučića i klackanje. Mogu da razumem Happy i PINK, što im daju prostor. Oni se od toga ovajđuju i ne kriju, svaki dobar scenarista i ljubitelj TV serija će vam reći nije cilj rasplet već zaplet i prolongiranje. Na meni je da odlučim da li sam kobila u plesnom nadmetanju i kom, da procenjujem koje mi deluje civilizovanije i uticajnije, na meni je da rizikujem da slomim nogu i samokanselujem se. Sreća moja ja ne igram za pare iz očaja kao oni u I konje ubijaju zar ne. Tuga moja je što se bojim da Ruzveltovaca nema tamo gde bi ih moralo biti, bez obzira na sve izazove i kod kuće i u svetu. Vučić nas je sve iskopao, zemlju protresao, ali me je strah da Srbija ne ostane iskopana jama, što nije malo za dobar temelj, jer nema onog iz prošlog teksta što bi trebao da polaže cjevi.

IZAĐOH U ŠETNJU, A ZABORAVIH SUŠTINU - DUNAV JE JOŠ UVEK PINK.