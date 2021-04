DRECUN OSUDIO ALBANSKE NAPADE NA IGUMANA SAVU JANJIĆA: On je uvek pružao ruku Albancima!

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM, ističe da je napad na igumana od strane Albanca na Kosmetu neosnovano, a da je pozadina svega njihova želja za prisvajanjem srpske baštine.

Drecun smatra da napadi na igumana jesu svojevrsna hajka na čoveka koji im nije uradio ništa loše, već je nasuprot svemu, uvek pružao ruku Albancima. On je prokomentarisao navode da se Srbima u manastirima delilo oružje pod rukom Save Janjića, te upitao zašto bi se delilo lokalni Srbima oružje?

- Što bi se delilo oružje Srbima u vreme sukoba u manastiru? Ti lokalni Srbi su bili članovi policije, ili aktivni pripadnici vojske, ili su bili u rezervnom sastavu. Neko ko pokušava da kaže da su manastiri zloupotrebljeni, taj veze nema. Možda se sa druge strane oružje delilo po džamijama. Ovo je hajka na čoveka koji im smeta. Sa albasnke strane se i dalje ne nudi odgovor, ko zaista hoće da napadne manastire - rekao je Drecun za "Novo jutro"

Istakao je da Savet ne želi da pokaže da manastiri i crkve nisu ugroženi, već da je tamo idilično, iako ih nasuprot tome brane puškama.

Tamo je multietničnost, tamo je idilično, sve se to poštuje. Sava Janjuć je uvek pružao ruku svih ovih godina Albancima, nije iznosio ekstremne stavove, držao se onoga što jeste, i štitio je Dečane. Sada mu se prigovara nešto što je notorna neistina. Čudi me da se ne oglase Albanci koji su u Dečanima pronašli utočište - dodao je Drecun.

Drecun ističe da je neophodno zaštititi crkve na prostoru KiM, kako Albanci ne bi uništavali srpsku baštinu ili je nasilno prisvojili kao svoju.

Neophodno je da KFOR nastavi sa zaštitom manastira, da se ne desi neko zlo, da se ekstremnim Albancima ne dozvoli da nasilno upadnu u manastir, da ga razore. Bilo je Albanaca koji su i po drugim mestima skrnavili crkve, pa su sami počeli da ih obnavljaju, da se mole i da se kaju. Opasnije je to što su oni pokušali da versku baštinu Srbije, preokrenu u albansku, oni godinama govore o tome - dodao je.

Drecun napominje da je genocid koji se pripisuje Srbiji politički osmišljen, da bi se odbranila pozicija Albanaca.

- Kontinuirano se uvodi priča o genocidu ka Kosovu, počeli su da govore o muzeju genocida koji treba da naprave, a ne da nema osnova, nego mi imamo mnogo osnova da govorimo o genocidnom planu OVK. Sada se odjednom oglašavaju i diplomate, nije to slučajno. Genocid nije dokazan nigde, nego je napravljena jedna nagodba sa generalom Krstićem na sudu, i od tada se to spominje. Svi koji govore, lažu. Kada krene suđenje Hašimu Tačiju, i svima njima, će se sve videti, i sve isplivati na površinu. Videće se razmere genocidnog plana koje je htela da istakne teroristička OVK, do čega na svu sreću, nije došlo - objasnio je Drecun.