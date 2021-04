Velika VEST stiže iz Rusije: Dok su pritisci sa Zapada na Srbiju sve veći, Moskva povlači KLJUČNI potez

Oglasio se ambasador Rusije u Srbiji.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko najavio je da bi pitanje otvaranja predstavništva ruskog Ministarstva odbrane u Srbiji moglo da bude rešeno do kraja godine.

Ambasador je u intervjuu za “RIA Novosti” istakao da Srbija, bez obzira na sve veći pritisak, ostaje privržena svim sporazumima o saradnji sa Rusijom u vojno-tehničkoj oblasti.

– Među njima je i otvaranje predstavništva ruskog Ministarstva odbrane u Beogradu. Sada je u toku završno usaglašavanje dokumenata i verujem da će do kraja godine sve biti rešeno – rekao je Bocan-Harčenko.

Kako je precizirao, radi se o nekoliko stručnjaka koji će se baviti koordinacijom saradnje u vojno-tehničkoj oblasti, prenosi Sputnjik.

– Srbija neprekidno jača svoju odbrambenu sposobnost. To je njeno suvereno pravo. Shvatamo da je to neophodno imajući u vidu situaciju u regionu. Pri tome, Beograd se orijentiše na nas i to je dobro – rekao je ambasador.

Bocan-Harčenko je prošle godine rekao da bi otvaranje predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji bio jedan u nizu koraka u razvoju odnosa dve zemlje i istakao da cilj predstavništva nije mešanje u unutrašnja vojna pitanja Srbije, već unapređenje vojno-tehničke saradnje.

Premijer Rusije Mihail Mišustin odobrio je u oktobru prošle godine nacrt sporazuma Ministarstva odbrane Rusije između vlada Ruske Federacije i Srbije o osnivanju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije pri Ministarstvu odbrane Srbije.

Rusija spremna na nove aspekte u rešavanju pitanja Kosova i Metohije

Rusija je spremna da razmotri nove aspekte učešća u rešavanju kosovskog pitanja ukoliko Srbija to bude želela, izjavio je Bocan-Harčenko.

– Uz sve trenutne poteškoće u odnosima sa Zapadom, pitanje Kosova se pojavljuje u kontaktima sa, na primer, baš Evropskom unijom. Ukoliko Beograd bude izašao sa nekim novim elementima kada je reč o ulozi Rusije, te ideje mogu da budu razmotrene, što smo već isticali i na najvišem nivou – rekao je ambasador, prenosi Sputnjik.

Istovremeno, Bocan-Harčenko je podsetio da je učešće Rusije u rešavanju kosovskog pitanja sada pre svega određeno njenom ulogom kao stalnog člana Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

– Ovo je najvažnije, jer je problem Kosova deo agende Saveta bezbednosti. To je mnogo važnije, veće i principijelnije od aktuelnih pregovora, jer je pri bilo kom razvoju dijaloga moguće samo rešenje koje zadovoljava interese Beograda i koje može da podrži SB UN – istakao je ambasador Rusije.