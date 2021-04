RASPISAN JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Na raspolaganju pola milijarde za zadruge!

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama sa čitave teritorije Republike Srbije raspisan je juče, 19. aprila 2021. godine i trajaće do 24. maja 2021. godine, a podnosioci prijava mogu biti zemljoradničke i poljoprivredne zadruge različitih registrovanih delatnosti.

„Prava i očekivana vest za udružene domaćine Srbije! Do 7,5 miliona za nove, do 15 miliona za stare, ukupno pola milijarde dinara za zadruge.“ Istakao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

U okviru „Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije“ ove godine opredeljeno je 500 miliona dinara za te namene, a prema uslovima programa novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, one formirane od 2017. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa, mogu da računaju na iznos do 7,5 miliona dinara po zadruzi.

Starim zemljoradničkim i poljoprivrednim zadrugama smatraju se na konkursu one formirane do kraja 2016. godine i za njih će biti izdvojeno do 15 miliona dinara po zadruzi.

Novina u odnosu na prethodne konkurse su zemljoradničke i poljoprivredne zadruge sa pretežnom delatnosti iz oblasti turizma, zanatstva i zadruge čiji su osnivači socijalno ugrožene grupe stanovništva i za njih je opredeljeno do 7,5 miliona dinara po zadruzi.

Sredstva su namenjena za nabavku životinja za potrebe formiranja ili povećanja stočnog fonda, nabavku opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja farmi za proizvodnju mleka i tov stoke, opremu za preradu mleka i mesa; opremu i mehanizaciju u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu, podizanje matičnih zasada, opremu i mehanizaciju za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća; opremu i mehanizaciju za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja; skladištenje i preradu žitarica; opremu za pčelarstvo, kao i za privredni ribolov, uzgoj i preradu ribe. Programom je predviđeno da se sredstva zadrugama dodeljuju i za izgradnju novih smeštajnih kapaciteta u turizmu nabavkom montažnih objekata kao i za pripremne građevinske radove koji su u vezi sa postavljanjem montažnih objekata i troškove opremanja tih smeštajnih kapaciteta.

Zadruge sa registrovanom delatnošću iz oblasti izrade zanatskih proizvoda, proizvoda starih i umetničkih zanata kao i proizvoda domaće radinosti, mogu da računaju na sredstva za nabavku opreme, mašina i alata kojima će unaprediti svoje poslovanje.

Rok za podnošenje prijava je 24. maj 2021. godine, ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, a nakon zaključenja ugovora zadruge imaju rok od šest meseci za realizaciju svojih projekata.

Do sada je u okviru programa „500 zadruga u 500 sela“ koji je od 2017. do 2020. godine sprovodio Kabinet ministra zaduženog za regionalni razvoj u partnerskom odnosu sa Akademijskim odborom za selo Srpske akademije nauka i umetnosti opredeljeno ukupno 1,7 milijardi dinara bespovratnih sredstava za zadrugarstvo, čime je podsticaj za svoj rad dobilo 80 novoformiranih, 68 starih i 4 složene, što čini broj od ukupno 152 zadruge različitih delatnosti sa čitave teritorije Republike Srbije.

U Srbiji je od početka realizacije državnog programa podrške razvoju zadrugarstva do danas formirano gotovo 900 novih zadruga.