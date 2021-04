'KLJUČ USPEHA VOJSKE JE STEPEN OBUČENOSTI!' Sagovornici Pinka zaključuju da je napredak u modernizaciji NEMERLJIV

Povodom Dana vojske, sagovornici Pinka saglasni u ideji da je modernizacija vojske Srbije neverovatan uspeh. Napominju da je u poređenju sa pređašnjim stanjem, situacija nemerljiva.

General Major Božidar Forca objašnjava da napad na Srbiju od strane NATO- a niko nije mogao da spreči, i da ni moćne zemlje, kao što je tada bila Ruska federacija, nisu mogle da spreče ono što je kasnije i usledilo.

- Oni su naumili, NATO je slavio pedeseti rođendan... Mi nikoga nismo napali mimo ustava, mimo svega. Njih ništa nije moglo sprečiti, uzmimo to u kojoj situaciji je bila Rusija, ona je objektivno mogla da se suprotstavi, ali, sila Boga ne moli - govori Forca.

Forca ističe da je ponosan na to što čak osamdeset odsto sredstava koje koristi vojska Srbije naše, a da finansiranje koje država u velikoj meri pruža, mnogima upada u oči.

Kada je počela transformacija vojske, tu su bili razni uticaji, jer je politika bila neopredeljena. Jednom je bio jedan izaslanik tu, i on nam je rekao da nam ne treba namenska industrija, međutim, članice NATO - a su oduvek govorile da ih ne damo, da ne damo ni VMA. Osamdeset odsto sredstava koje koristimo su naša i to je ponos, posebno u ovo vreme, imamo kopnenu vojsku, vazduhoplostvo, sistem komandovanja i specijalne jedinice. To ide iz budžeta države, i to odmah upada u oči - komentarisao je Forca.

Genral Branko Bilbija ističe da je bitno što Srbija ne zaboravlja važne istorijske datume, i što se o njima govori svih ovih godina unazad.

- Dobro je što smo krenuli tim putem što značajne datume obeležavamo na ovaj način i što ih se danas sećamo. Kada govorimo o godišnjici napada na Javni servis, oni se time ponose, što je sramno, a mi se pitamo zašto, jedino mi - govorio je Bilbija.

Kada je u pitanju modernizacija vojske Srbije, Bilbija ističe da je napredak nemerljiv, i da je u odnosu na pređašnje stanje, situacija neuporedivo bolja.

- Modernizacija je bila potrebna i ranije, samo je sada došlo vreme da govorimo o modernizaciji onoga što je bilo zapušteno i uništeno. Mi ne znamo koliki je minus bio, nemerljiv je. Ne znamo koliko smo bili u minusu, teško je da se izračuna. I ovo je nedovoljno, iako je bolje, mi treba da budemo sami sebi dovoljni, i da poštujemo ono što država može da pruži - dodao je Bilbija.

Povodom navoda da će nedavno oštećeni "Pancir S1" biti vraćen u formaciju vojske, potpukovnik u penziji Đorđe Aničić ističe da je to istina, te otkriva da se povodom svakog vanrednog događaja, kakav je i bio ovaj, formira komisija koja ispituje sve moguće uzroke, okolnosti i posledice.

- Što se tiče konstatacije da će "Pancir" biti vraćen u formaciju vojske, to je apsolutno tačno, načelnik generalštaba je na izvoru glavne informacije, i on ima najpouzdanije podatke i o stepenu oštećenja.Takvi događaji se nazivaju vanredne, i formira se komisija koja ispituje sve moguće uzorke, posledice, veruje se da oštećenje nije u velikom stepenu, i ono što ne može da bude uništeno ovde, biće vraćeno Ruskoj Federaciji, i to je redovan put i procedura. Bitno je da se utvrdi uzrok vanrednog događaja, tako da je sve definisano, i verujem da to nije neki veliki problem - govorio je Aničić.

Aničić napominje da je pored neophodne modernizacije takođe važna i obučenost vojske, koja je, kako smatra, ključ uspešnosti.

- Uslovi borbe su se promenili, ne bi bilo dobro da dođemo u situaciju od pre. Ja bih povodom osavremenjavanja tehnike, dodao i stepen obučenosti naše vojske, to je po meni ključ uspeha. Mnogo je bitna obuka starog sastava - zaključio je Aničić.