JEDINSTVENA SRBIJA: Sve laži Miće Jovanovića, OVO NIJE PRVI PUT! (FOTO)

Mića Jovanović, vlasnik privatnog univerziteta Megatrend, optužio je Dragana Markovića Palmu za podvođenje devojaka i kako ga je lično video da to čini na proslavi 50. rođendana lidera Jedinstvene Srbije. Ovim povodom Jedinstvena Srbija je uputila saopštenje.

- Večeras je Mića Jovanović, vlasnik privatnog univerziteta Megatrend izjavio da je lično video kako Dragan Marković Palma podvodi devojke na svom 50. rođendanu – navodi Jedinstvena Srbija u svom saopštenju.

Kako se dodaje, Mića Jovanović je slagao sve što je rekao, osim da je bio prisutan.

- Na 50. rođendanu Dragana Markovića Palme prisustvovalo je više od 200 zvanica, prisustvovali su su svi njegovi članovi porodice, supruga, sinovi, snaje, unučad. O tome kako je protekao taj rođendan, svedoči na stotine slika, i sati video materijala jer je sve slikano i snimano. Priznaćete da je malo neverovatno da je na očigled nekoliko stotina zvanica i na očigled svoje porodice Dragan Marković Palma radio to što tvrdi Mića Jovanović – kaže se u saopštenju JS.

Kako se dodaje, nije prvi put da Mića Jovanović napada Dragana Markovića Palmu.

- Radi to redovno na jednom svom portalu. Radi to kako bi se svetio Palmi za sopstvene neuspehe. I to se može videti na kraju njegove izjave. On tu u stvari iznosi suštinu, da 6 godina nije plaćao zakup prostorija za Megatrend univerzitet, da ga je firma od koje je iznajmio prostor tužila, on izgubio proces i morao da plati novac koji je dugovao. Dragan Marković Palma naravno nema nikakve poslovne veze sa tom firmom, ugovor je bio komercijalan i potpisao ga je isti taj Mića Jovanović – navodi se u saopštenju i zaključuje:

Verovatno je očekivao da će se gospodin Palma mešati u poslovne odnose između njega i firme sa kojom je potpisao ugovor, ili nagovarati nekog da mu oprosti dugove. Kada se to naravno nije desilo, krenuli su napadi na Dragana Markovića Palmu. A to što je Marinika Tepić brže bolje podelila ovu izjavu govori o tome da se davljenik i za slamku hvata, u ovom slučaju za laži Miće Jovanovića.