PALMA: Mene napadaju profiteri, kriminalci, siledžije i lažovski tandem „ĐILAS – TEPIĆ“

Razlika između mene i Đilasa je ta što protiv njega postoji prijava za siledžijstvo prema supruzi i njenom ocu, a protiv mene niti ima prijave niti će je biti, jer nema za šta, ali biće krivične prijave za lažno prijavljivanje

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma istakao je da je juče prlikom političkog skupa, kako je rekao, profitera i siledžije Dragana Đilasa i njegove najplaćenije radnice Marinike Tepić, bilo je između pet i osam Jagodinaca.

- Od njih je jedan koji je poznat po pričama o 5G mreži na fejsbuku i čiji je brat u pritvoru u Ćupriji zbog toga što je automobilom Audi u Jagodini pratio tri devojčice iz osnovne škole posle nastave i napadao ih. Ostalih nekolko desetina su dovezli iz Beograda vozilima i mini busom. Šta su juče u Jagodini tražili Dragan Đilas, Borko Stefanović, Janko Veselinović i Nebojša Zelenović? Njihovo prisustvo je dokaz da se radilo o čistom političkom mitingu, samo što nema ko da ih podrži - rekao je Marković i dodao:

- Napad profitera i siledžije Dragana Đilasa na mene je počeo kada sam upitao "Đilase kaži imaš li ili nemaš 619 miliona evra, gde su i da li si platio porez i kako si ih zaradio". Razlika između njih i mene je ta što sam ja sam otišao u Tužilaštvo da im kažem da sam na raspolaganju uvek i da ispitaju sve navode Marinike Tepić i ukoliko se dokaže da je to tačno što Đilasova radnica priča da idem ja u zatvor, a ukoliko nije onda da ide u zatvor Marinika Tepić - rekao je Marković.

Prema njegovim rečima, razlika između njega i, kako je dodao, proftera i siledžije Dragana Đilasa je što protiv Đilasa postoji prijava, a protiv njega nema prijave, jer nema zašto.

- Đilasova bivša supruga Iva je podnela krivičnu prijavu protiv svog tadašnjeg supruga Dragana Đilasa da je 07. decembra 2014. pred njihovom ćerkom tukao njeng oca i naneo mu telesne povrede zbog čega je završio u Urgentnom centru. I tada je, kako piše u službenoj belešci Dragan Đilas svojoj supruzi rekao „odrubiću ti glavu“, a Iva Đilas je rekla da je „zabrinuta za svoju bezbednost, njenih roditelja i dece“. Tužilaštvo do dan danas nije reagovalo, jer su i tada i danas 95 posto tužioca i sudija oni koje su tada postavili Đilas i njegova partija. Protiv mene nema prijave jer nema za što i znaju da posle moraju da odgovaraju za delo „lažno prijavljivanje. Đilas je zloupotrebio i funkciju predsednika Košarkaškog saveza Srbije, kada je bio na toj funkciji bio je u vezi sa našom najboljm košarkašicom. To je njegov privatan život, ali je zloupotrebio društvenu funkciju. On da me napada, silovatelj, profiter i lažov. Da me optužuju kriminalci, profiteri i mlijarderi - kazao je Marković.

NEMA IMENA NAVODNIH SVEDOKA I ŽRTAVA JER IH JEDNOSTAVNO NEMA, A NEMA NI DELA. POZIVAM SVE KOJI NAVODNO IMAJU NEŠTO DA KAŽU NEKA SLOBODNO KAŽU, OD MENE IM SE NIKADA NIŠTA NEĆE DESITI

Marković ističe da je Marinka Tepić rekla da neće da kaže imena žrtava i svedoka i da traži garancije i da svedoče putem skajpa ili video linka.

- I onda oni svedoče, i ja kao lažno optuženi ću i tada da saznam ko su ti ljudi i za šta me lažno optužuju. Oni moraju kad tad da kažu „ja se zovem tako i tako, meni je taj i taj, tu i tu , radio to i to“. Ja pozivam sve koji imaju bilo šta da kažu da to kažu, od mene im se nikada ništa neće desiti. Problem profitera i siledžije Dragana Đilasa i njegove radnice Marinike Tepić je taj što nema žrtava, nema svedoka i nema dela. I oni tako mogu u nedogled da me optužuju i da kažu: „plaše se svedoci i žrtve od Palme“ i da me blate. Sve za šta me optužuju Đilas i Tepić, poštovani građani Srbije je laž. Njihov „zaštićeni svedok“ čiji iskaz su pustili na konferenciji za novinare kaže da se plaši Palme, a nije se plašio kada je krao automobile i kada je šest puta hapšen do sada i jednom osuđen ili kada je nasilno upadao u RTS. Ovo je mnnogo teška i bolna optužba protiv mene, a napadaju me lažovi, koji su sve do sada lagali i za Morović i za sve ostalo. Ja molim nadležene organe, tužilaštvo i policiju da hitno sprovedu istragu. Ovo, za šta me optužuju, je delo koje ne zastareva kao ratni zločin i genocid. Ponavljam, ili u zatvor ja ili radnica milijardera Dragana ĐiIasa Marinika Tepić - rekao je Marković i dodao:

- Oni su mislili da će juče neko da ih sačeka u Jagodini. Ne pada mi na pamet da se na ulici branim, ja hoću da institucije rade svoj posao i da dam iskaz u ovom slučaju. Što se tiče mesta suđenja, neka slučaj premeste i na Mauricijus i gde god hoće. I neka mediji, koji se bave istraživačkim novinarstvom pitaju Mariniku Tepić zašto skriva navodne svedoke i žrtve. Ja ću da vam kažem. Zato što ih nema. Laže sve. Ja molim tužilaštvo da izda saopštenje i da kaže „da li neko može lažno da optužuje, a da nema određenih zakonskih posledica“ - izjavio je Marković.

Marković je zaključio:

- „Đilas – Tepić“ je lažovski tandem koji blati sve i svakoga. Taj lažni tandem ne može da kaže ko su lažni svedoci i lažne žrtve, jer ih jednostavno nema. Sram vas bilo Đilas i Tepić.