Vulin: Tražim od Vučića da svojom žrtvom još jednom spreči priznanje Kosova

Najnoviji non-pejper o Kosovu i Metohiji nudi Srbima više nego i jedan predlog Međunarodne zajednice od 2012. godine i to je nesumnjiva potvrda da je Vučićeva politika prema Evropskoj uniji uspešna. Ali, non-pejper je i dokaz da i javna i tajna diplomatija Evropske unije postavlja zamku za Vučića - izjavio je ministar policije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Vulin ističe da je Aleksandar Vučić državnik koji je od 2012. do danas sam i samo svojom upornošću i hrabrošću, više puta sprečio da Kosovo bude priznato, i zato od njega tražim da se žrtvuje još jednom i da odbije svaki razgovor o non-pejperu i o priznanju Kosova.

- Znam sa kakvim se ucenama i pritiscima predsednik Vučić nosi već godinama i zato znam koliko bi ga odbijanje lično koštalo, kao što znam da bi Vučić svojim odbijanjem toliko naljutio velike sile koje stoje iza ovog papira, da će za odmazdu biti spremne da izazovu sukobe na ulicama Beograda. Potpuno sam svestan da, ukoliko predsednik Vučić odbije inicijativu velikih sila, da to vrlo lako može da bude njegova poslednja borba - rekao je ministar Vulin i dodao:

- Tražim od predsednika Vučića da odbije svaku mogućnost priznanja Kosova i da odmah raspiše vanredne izbore kako bi nacija rekla šta misli o priznanju Kosova, ali i da tako omogući svim strankama da izađu pred Srbiju i pokažu od čega su i za koga su. Tražim od predsednika Vučića da odbije razgovor o priznanju i da velikim silama koje su pisale non-pejper saopšti da se rešavanje pitanja Kosova i Metohije ne može pronaći bez rešenja za Republiku Srpsku i nacionalno pitanje Srba u celini - istakao je Vulin.

Prema njegovim rečima, ako hoće konačni sporazum, neka velike sile predlože i konačno rešenje srpskog nacionalog pitanja u celini, a ne u jednom delu srpskog sveta.

- Tražim od Vučića da svojom žrtvom, još jednom, spreči priznanje Kosova. Samo on to može i samo on to sme. Tražim mnogo, ali imam i od koga - poručio je Vulin.