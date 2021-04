Stefanović: Nisam imao veze sa vraćanjem blindiranog vozila

Ministar Nebojša Stefanović saopštio je danas nakon svedočenja u tužilaštvu, a u okviru istrage protiv bivšeg načelnika SBPOK-a Gorana Papića, da nije imao veze sa postupanjem policije i sa vraćanjem spornog blindiranog vozila Marku Miljkovihu, za šta se tereti Papić.

Stefanović kaže i da izjava medijima Papićevog branioca Branislava Tapuškovića u većem delu ne odgovara istini.

Stefanović je istakao da niko u lancu ovih koji su pomenuti u postupku ne tvrdi da je on tražio da se to vozilo vrati.

"To ne tvrdi ni osumnjičeni, koji je Tapuškovićev klijent, kako mi je tužilac predočio. Takođe, nijedan član kolegijuma ministra unutrašnjih poslova nije dao bilo kakvu izjavu u istrazi, niti je tvrdio da je na kolegijumu ministra unutrašnjih poslova doneta bilo kakva odluka koja bi se ticala postupanja policije u vezi sa ovim slučajem", naglasio je Stefanović.

On tvrdi da je potpuna neistina i tvrdnja advokata Tapuškovića da je negirao izjave različitih policajaca u ovoj istrazi.

"Tvrdio sam da ne znam za njihova postupanja, jer mene nisu obaveštavali o tim odlukama. Da li su nekoga obavestili o njima i da li su postupali, to ne znam. Insistirao sam da je njihova jedina obaveza bila da postupaju po zakonu i da obaveste o svemu javnog tužioca i da mogu postupati samo po nalogu javnog tužioca", naveo je Stefanović, bivši ministar unutrašnih poslova, sada ministar odbrane.

On je dodao da su potpuna izmišljotina navodi advokata Tapuškovića da je negirao izjave sedmorice policajaca date tužilaštvu, jer, kako navodi, oni u tim izjavama nisu rekli bilo šta što se vezuje za njega.



"Nijedan od tih policajaca, u svojim izjavama, onako kako je to meni predočio javni tužilac, nije rekao da sam imao bilo kakve veze sa ovim slučajem, već je to isključivo tvrdio osumnjičeni, odnosno Tapuškovićev klijent, čije tvrdnje negiram", naglaiso je Stefanović.

Naveo je da mu je jasno da Tapušković štiti svog klijenta, kao i da njegov klijent ima pravo da u iznošenju odbrane iznosi i neistine, dok je on (Stefanović) kao svedok obavezan da govori istinu.

"Osumnjičeni iznosi svoju odbranu preko svog advokata na način kako misli da treba, a advokat Tapušković je već u današnjoj izjavi izneo niz neistina koje se tiču mog iskaza, o čemu može da posvedoči javni tužilac, kao i zapisnik iz postupka", naveo je Stefanović.

Istakao je punu podršku nadležnim državnim organima u tome da se svaki od ovih postupaka dovede do kraja i da otkriju veze svih, pa i iz policije, sa organizovanim kriminalnim grupama.

"Uvek ću lično biti dostupan nadležnim državnim organima da pomognem u ovoj borbi", zaključio je Stefanović.

Stefanović je u tužilaštvu ispitan na predlog odbrane Papića, koji se sumnjiči da je 15. aprila 2020. godine, posredovao i naložio da se odmah vrati blindirano vozilo koje je od njega tada privremeno oduzeto.

Istog dana vozilo je vraćeno Miljkoviću, koji se od februara ove godine nalazi u pritvoru zbog sumnje da je zajedno sa Veljkom Belivukom, koji je od februara pod istragom, organizator kriminalne grupe koja se sumniči za ubistva, preprodaju droge, držanje oružja.