Vesić: Đilas kritikuje,ne čita odluke, ne zanima ga razvoj Beograda

Član Predsedništva SNS Goran Vesić reagovao je danas na primedbe lidera SSP Dragana Ðiasa o taksi prevozu i predlogu zakona o metrou, navodeći da Ðilas kritikuje nešto što nije pročitao čime, kako kaže, pokazuje da je površan, zlonameran i da ga ne interesuje razvoj Beograda.

"Ðilas je rekao da se danas donosi odluka o taksi prevozu za koju ne zna šta u njoj piše. To vam je odbornik Skupštine grada, koji je dobio materijal za današnju sednicu kao i svi drugi odbornici na vreme, a koji ne zna šta piše u odluci, jer je nije ni čitao", rekao je Vesić.

On je na sednici Skupštine grada, kometarišući Ðilasov predlog da se uvedu taksi licence, naveo da taksi licence u Srbiji postoje desetinama godina. "Postoje danas, kao što su postojale i u vreme kada je on bio gradonačelnik i sad se on, ''genije'', setio da uvede taksi licence, a odluku koju komentariše kaže sam da nije čitao. To vam je nivo bavljenja politikom čoveka koji je odbornik i koji bi trebalo da pročita svaku odluku i dođe ovde da kaže ako ima neku primedbu, da mu odgovorimo...", rekao je Vesić. Osvrnuo se i na Ðilasove primedbe kada je u pitanju Predlog zakona o metrou i gradskoj železnici koji je Vlada Srbije juče usvojila, a koji se odnosi na izgradnju beogradskog metroa kao jednog od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata, koji će biti osnov javnog prevoza u glavnom gradu.

"Ne samo da nije čitao odluku o taksi prevozu, nego kaže da nije čitao ni Predlog zakona o metrou", rekao je Vesić.

Podsetio je da svaki predlog zakona koji vlada usvoji odmah bude objavljen na sajtu vlade i Narodne skupštine, kao zakon koji je u proceduri, te da svako ko želi može da ga pročita i vidi šta u njemu piše.

"Kaže Ðilas ''oni donose zakon o metrou jer ne mogu da sprovedu metro po postojećem zakonu''. Pa u našim zakonima ne postoji metro, u našem zakonu o železniči pominje se samo da postoji mogućnost prevoza putnika metroom i ništa više", rekao je Vesić.

Dodao je da će sada u Srbiji po prvi put biti donet Zakon o metrou koji, dodao je, ima svaka zemlja na svetu koja ima metro - ili ima poseban zakon ili je to poseban deo zakona o železnici.

"To znači da sve što je Ðilas pričao i 2008, i 2009, i 2011. godine kada je najavljivao izgradnju metroa je bila obična laž i glupost zato što nije postojao zakon. To je kao kada biste hteli nešto da uradite, a nemate zakonski osnov za to", rekao je Vesić i dodao:

"Ovo je samo dokaz koliko je Ðilas površan, zlonameran i koliko ga ne interesuje da Beograd dobije metro jer je on danas rekao da Beogradu ne treba metro. Pa naravno da njemu ne treba metro, kad on ima džipove".

Vesić je istakao da je građanima Beograda metro neophodan i podsetio da je njegovu izgradnju najavio još 5. decembra 1971. godine tadašnji gradonačelnik Branko Pešić.

"Na Ðilasovu žalost, počećemo da gradimo metro u novembru ove godine, 50 godina pošto je najavljen, ali bolje ikad nego nikad", rekao je Vesić i podvukao da će beogradski metro biti izgrađen.

Komentarišući Ðilasove navode da je promenjeno ime Sava centra u Delta kongresni centar, Vesić je rekao da je tačno da je gradska služba napravila grešku jer se ugovor koji se potpisuje, potpisuje sa kompanijom koja se zove Delta kongresni centar, ali da je ime Sava centra zaštićeno.

Vesić je podsetio da je Sava centar proglašen spomenikom kulture od strane Vlade Srbije, na predlog Grada Beograda.

"Grad je to inicirao i to se znalo kada je ovaj objekat bio na tenderu za prodaju. Novi kupac je znao da će ovaj objekat biti zaštićen, a to znači da u Sava centru nije moguća nijedna promena prilikom rekonstrukcije bez saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a jedan od tih elemenata je i istorijsko ime Sava centra", rekao je Vesić.

Naveo je Ðilas kritikuje odluke, a ne čita ih i dodao da tako izgleda njegov nivo bavljenja politikom, te da je Ðilasova podrška građana takva da "nema šanse da se vrati na vlast".

"Ne moramo svi da se slažemo, u različitim smo strankama. Možemo da pričamo o tome kako ko vidi razvoj Beograda i to poštujem, ali ne mogu da poštujem nekoga ko je uništio grad, obogatio se na račun grada i zadužio ga i još nam svima soli pamet", rekao je Vesić.

Kako je dodao, Ðilas razmišlja samo o "sopstvenom džepu i Mauricijusu".

"A pošto čujem da je Ðilas rekao da mi imamo nameru da promenimo ime našem gradu, neka bude siguran da ga nikada nećemo nazvati Mauricijus jer to je njegova zemlja. Niti je Beograd njegov grad, niti je Srbija njegova zemlja, da jeste bio bi ovde i radio ovde, a ne bi išao po Mauricijusu", zaključio je Vesić.