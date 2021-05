I ŠEŠELJ IZLAZI NA IZBORE? Lider radikala otkriva da li će se kandidovati za predsednika: EVO ŠTA JE PORUČIO!

Šešelj napominje da se srpska radikalna stranka već nekoliko meseci bavi prikupljanjem potpisa povodom ukidanja zakona o istopolnim brakovima.

Predsednik srpske radikalne stranke, dr Vojislav Šešelj je ovog jutra za Pink govorio o zakonu o braku u istopolnim zajednicama. On je istakao kako se radikalna stranka bori protiv istih, i kako su pokrenuli peticiju povodom istih.

- Znate da već dva meseca srpski radikali po celoj Srbiji organizuju peticije da se zakon o istopolnim brakovima povuče iz procedure, ili da Narodna skupština glasa protiv. U javnosti se vodi javna rasprava. Najbolje bi bilo da to Vlada povuče. Svi su kategorički protiv tog zakona, nama je Vučić u svom intervjuu dao podršku, jer je rekao da to ide protiv Ustava. Nema pravo predsednik Republike da bilo šta naredi skupštini. On može da ne potpiše, i da to ide u ponovnu proceduru. On nema formalnog uticaja na skupštinu, ali ima stranački uticaj - rekao je Šešelj.

Dr Šešelj se osvrnuo i na zakon o rodnoj ravnopravnosti, gde je istakao da je pri stavu da je srpski jezik, jedini koji se prirodnim putem razvijao vekovima.

- Treba da se odustane i od zakona o rodnoj ravnopravnosti, da nam se ne nameće neki veštački jezik, jer smo mi retki narodi, gde se jezik prirodno razvijao - dodao je Šešelj.

Povodom izbora koji su najavljeni za treći april naredne godine, Šešelj otkriva da bi najradije izbegao tu soluciju, ali ukoliko stranka bude imala adekvatnog kandidata, neće biti protiv.

- Boris Tadić nema šansi nikakvih, to je čovek koji je Hagu isporučio Ratka Mladića i ostale. On nema šanse. Ja bih voleo da izbegnem da se kandidujem. Da sam znao da će Putin da podrži Vučića, ja bih kandidaturu povukao na vreme. Ako stranka bude imala drugog kandidata, što da ne. Mi radikali bismo voleli da se izbori razdvoje. Predsednički, gradski izbori da budu u normalnom terminu, a da se ovo sa skupštinom razdvoji. Nama, stranci koja je izbačena sada, to odgovara - dodao je Šešelj.