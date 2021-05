'NE MOGU DA POTPIŠEM ZAKON O GEJ BRAKOVIMA' Vučić o istopolnim zajednicama, non-pejperima, datumu izbora i dogovoru sa Šapićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne zna šta Skupština planira kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama, ali da je on kao predsednik Srbije dužan da štiti Ustav i taj zakon ne može da potpiše.

Vučić objašnjava da član 62 Ustava kaže da u bračne odnose slobodnom voljom pred državnim organima stupaju muškarac i žena, te da bi potpisivanjem pomenutog zakona prekršio najviši pravni akt države.

- Ustav upućuje na Porodični zakon koji brak definiše kao zakonom uređenu zajednicu muškarca i žene. Stoga, zakon o istopolnim zajednicama ne bih mogao da potpišem i vratio bih ga Narodnoj skupštini - kaže Vučić.

Uskoro nas očekuje promena Ustava koja se tiče pravosuđa. Zašto ne bismo promenili i taj deo i omogućili jednoj manjinskoj zajednici da ostvari svoja prava?

- Ne isključujem mogućnost da se to promeni u budućnosti, ali danas je ovako.

To je veoma obeshrabrujuće. Kakav je vaš lični odnos prema tom zakonu?

- Svoj lični odnos sam pokazao izborom Ane Brnabić za premijera, ali istovremeno nisam gorljivi zagovornik istopolnih zajednica.

Svesni ste da će reakcije biti burne sa obe strane, bez obzira na to hoće li zakon biti usvojen ili ne?

- Ne zanimaju me reakcije. Naše je da od Srbije napravimo modernu i normalnu zemlju, ali i zemlju u kojoj se poštuje pravni poredak.

Kada SNS jednom bude u opoziciji...

Pre nekoliko dana imali ste prvi sastanak sa predstavnicima opozicije. Kako je protekao? Jeste li spremni da ispunite uslove koje su opozicione stranke stavile pred vas?

- Da ispunjavam nečije želje ne pada mi na pamet! Ali da radimo zajednički na nečemu što je dobro, pravično i što je suštinski demokratski, hoćemo. Uradićemo sve što je dobro za našu zemlju. Da li će to nekima biti dovoljno ili će tražiti razlog da na izborima ne učestvuju, jer znaju da ne mogu da dobiju poverenje naroda, to je već druga stvar.

Sastanci na FPN su delovali kao da su sve strane došle da se ne dogovore. Da li je to i sada slučaj?

- Dogovor je da o tome ne govorimo javno. Mogu načelno da kažem da sam veoma zadovoljan, da postoje određena različita viđenja, ali i dobra volja da jedni druge saslušamo, verujem i razumemo. Mislim da zajednički možemo mnogo toga dobrog i važnog da uradimo za našu zemlju. Za nas je značajno da dođemo do što je moguće više stvari oko kojih možemo da se saglasimo. To je dobro za demokratiju, za politički sistem, i dobro je da pravila koja ustanovimo u budućnosti važe i za SNS kada jednom bude u opoziciji, ali i za neke iz opozicije kada budu na vlasti.

Slatko sam se smejao

Sastanku su prisustvovali lideri Dosta je bilo i Dveri, stranaka koje su bojkotovale minule izbore. Da li je komunikacija bila moguća?

- Tačno, bili su naši ostrašćeni politički protivnici, ali ljudi su bili spremni za racionalan, civilizovan, normalan razgovor. Zaista mislim da je atmosfera bila dobra.

Jeste li videli platforme koje su prethodno objavile stranke oko SSP i SDS?

- Slatko sam se smejao.

Šta vam je smešno?

- Sve. Da oni prave i uređuju 15 minuta Dnevnika, pa to nije bilo ni devedesete godine. Koliko god da je bilo ludila, takvog nije bilo. Pa do toga kako će se liste zvati. Pritom je njhova bila "Boris Tadić - Za evropsku Srbiju" i tada je bilo sve u redu. Danas im ime Aleksandar Vučić smeta u kampanji.

Izbori dogodine, u martu ili aprilu

Hoće li izbori biti razdvojeni?

- Ja ne vidim potrebu za tim, ne razumem to, ali ako čujemo valjane argumente, spreman sam da razgovaramo. Ne možete da razdvajate ono što vam po zakonu dolazi u određeno vreme.

Spekuliše se da bi izbori mogli da budu ove godine?

- Kažu kako sam ja to poručio preko svog glasnogovornika Vulina! A šta sad ja vama na to da kažem? Nisam u stanju da slušam te besmislice od onih kojima je teško da pogledaju zakon.

Znači, po zakonu, sledeće godine na proleće? April?

- Mart ili april. Postoje svega tri datuma kada je moguće da održite izbore.

Utisak je da je vlast SNS najlakše načeti u Beogradu. Da li strahujete od tih izbora?

- Strahujem od svih izbora, za nas su svi izbori teški. Laki su samo za one koji ih gube. Kada se izbori završe, ljudi imaju primedbe na sve, uvek su im drugi krivi. Meni nisu. Kriv sam sam sebi, kriva mi je stranka ako nismo zadovoljni rezultatima. Nije lako napraviti dobar rezultat. Što se tiče izbora u Boegradu, verujem da naši politički protivnici imaju ogromnu šansu, da su favoriti na tim izborima, da su naše šanse nevelike, ali borićemo se.

Šta bi za SNS bio dobar rezultat na tim izborima?

- Za nas je važno da pokažemo šta smo uradili. Mogu da vam govorim o obilaznici od Pupinovog mosta prema Pančevu, batajničkoj petlji, nadvožnjacima, obilaznici oko Beograda gde smo otvarili tri trake, pa će promet i protok biti mnogo brži. Zatim, tu je fantastični Beograd na vodi, mnogo parkova, da ne govorimo o neverovatnom skoku životnog standarda u Beogradu, gde je prosečna plata 700 evra. Posle 100 godina i više neko je završio Hram Svetog Save, trgovi su rekonstruisani, sređene fasade. Ja mislim da su to rezultati koji nas kvalifikuju da od naroda tražimo poverenje. Znamo da postoji velika snaga svih opozicionih stranaka, pre svega stranaka bivšeg režima koji su uložili ogroman novac u medije i ja prihvatam da su oni favoriti. Ali, na nama je da se borimo.

Niste rekli procenat kojim biste bili zadovoljni.

- Ne govorim o procentima, već o postignutim rezultatima, to je za mene najvažnije. A procenat, ako budemo blizu njih, bićemo zadovoljni.

Značajna uloga Šapića, odavno smo se dogovorili



Kakva će biti uloga Aleksandra Šapića na beogradskim izborima?

- Ne samo na beogradskim, već i na mnogim drugim izborima, biće značajna.

Iz njegovih intervjua smo zaključili da su njegove ambicije vezane za Beograd.

- Pustite nas da se dogovorimo oko toga.

Znači, niste se još dogovorili?

- Odavno smo se sve dogovorili. Ali život je nešto drugo, morate da pratite, sagledavate ono što se dešava i da u skladu s tim donosite odluke.

Hoćete li uspeti da pomirite uloge Šapića i Vesića kada je reč o gradu? I hoće li stranka prihvatiti Šapića?

- Videćemo. Nije stranka htela da prihvati ni Vesića, pa se na kraju to dogodilo. Nije htela mnoge, pa na kraju, ipak, jeste. Ako želite da budete catch all party, da imate 30, 40, 50 odsto glasova, onda morate da imate ne ljude koji se samo vole i koji po svakom pitanju misle isto, već morate da im nađete zajednički imenitelj, da to bude napredak Srbije, program i planovi za Srbiju, poput plana Srbija 2020-2025. Ako mislite da imate tako mnogo glasova, a da nemate potpuno različite ljude, od Vlade Đukanovića do Zorane Mihajlović, to je nemoguće. Svakom je jasno ko je od njih dvoje popularniji u stranci, ali to ne znači da nisam razumeo značaj i ulogu Zorane Mihajlović i zašto nam je ona važna. Na svakom stranačkom formu gde ima 2.000 ljudi, Vlada Đukanović će dobiti najveći aplauz.

Čekaju nas velike promene u SNS

Šta se dešava u Srpskoj naprednoj stranci?

- Imamo Predsedništvo početkom maja, pa ćemo zakazati sednicu Glavnog odbora.

Hoće li biti promena?

- Svakako, velikih. Videćemo kako će to da prođe. Moraćemo mnogo da razgovaramo.

Može li SNS da bude velika bez Aleksandra Vučića?

- Siguran sam da može.

Istraživanja kažu drugačije.

- Dobro, danas kažu drugačije. Ali kad budemo pokazali ko je novi lider SNS i kada ti ljudi budu pokazali da znaju da rade, a boriću se da to budu najbolji ljudi koji znaju šta je stranka, šta je politika, i rezultati istraživanja će biti drugačiji.

Kakve su vaše prognoze, koliko ćete još biti na vlasti?

- Mogu da me sruše svakog dana, ali ne tako što će teoretisati, nego tako što će raditi ozbiljno. Napadaju Srbiju za "Rio Tinto", a sve dozvole su oni dali. Pričaju o izvorištima vode, a sve dozvole su oni dali i nisu ih ni naplatili. Lečić mi je urlao pored prozora s nekog protesta kako zemlju treba da vode najbolji, Jeremić isto, i svi ostali. Ja sam dan kasnije išao da polažem kamen temeljac za jednu bolnicu, to je suština. Morate nešto da uradite. Ne možete da tvitujete i da idete u svoje medije. Pričaju da je Vučić najgori na svetu, da ga narod neće, a onda im je jedini zahtev da nema Vučića na izbornoj listi i u kampanji.

Milošević je to morao da razume

Kako ste dočekali non pejper o Kosovu?

- Za nas je tu teška i neprihvatljiva stvar priznanje, ali ima i drugih.

Šta, na primer?

- Detalj oko Mitrovice. To je jedina urbana zona koju Srbi imaju i žele da im je oduzmu. Ima i drugih stvari, ali papir je sastavio neko vrlo kompetentan, ko sve razume. Svakako nam neće biti lako. Ali, to je papir mnogo bolji od Ahtisarijevog plana i od svega što smo do sada dobijali. To pokazuje da oni koji govore da nikad ne možete da dobijete bolji papir, nisu u pravu. Samo što nekada dođe, ne kažem da je to sad slučaj, situacija kad više stvarno nema boljeg. To je Milošević morao da razume - do kada možeš, a od kada više ne. To je na državnom rukovodstvu.

- Problem je kako Srbima objasniti da svi imaju pravo na sve, osim Srba. Naš zadatak je pametan pri stup, očuvanje mira i stabilnosti, da se mnogo više borimo za ekonomske interese nego teritorijalne, ne govorim pritom o Kosovu. Kao što nismo razumeli neke poruke iz devedesetih, pa smo tada stradali, moramo da razumemo stanje stvari, da ulažemo u veštačku inteligenciju, robotiku, IT sektor, genomske institute, da idemo u budućnost. Ako nastavimo da se razvijamo ovim tempom, ovoliko brže od svih u regionu, ništa nam drugo neće biti potrebno. Zato ne smemo da dozvolimo da nas iko isprovocira. A ja želim da budem zapamćen ne za dve, nego za 50 godina, kao predsednik koji je izgradio najviše bolnica, kliničkih centara, domova zdravlja, najviše puteva, auto-puteva, pruga, muzeja, pozorišta. Ne želim da budem zapamćen kao neko ko je majci vraćao decu u kovčezima.

Kurti ne pokazuje dobru volju za razgovore?

- Moraće da je pokaže, biće pod velikim pritiskom, ali on ovim trguje, hoće da kaže da je mnogo važan. Pokazuje svoj odnos prema dijalogu, nepoštovanje prema nama i posrednicima, ali to je na njemu. Da budem iskren, nisam ni najmanje fasciniran Kurtijem.

Ne sme se novinarima ugrožavati bezbednost

U izveštajima Evropske komisije piše da su vaše nasleđe i problem sa ljudskim pravima, slobodom medija...

- Moguće. Vi sami zaključite. Ako vi mislite da u Srbiji danas ima manje prava nego 2012, napišite kao vaš stav i ja ću reći da ste u pravu, ali mislim da ni vi u to ne verujete. Da li je sve idealno, nije. Da li je sve dobro, daleko od toga. Moraćemo mnogo toga da menjamo, ali da li su stvari 100 puta bolje nego 2012, naravno da jesu. Tada niste imali ni N1, ni "Novu S"... Imali ste "Vreme", NIN, "Nedeljnik", "Novi magazin", ako hoćete i "Blic" za koji radite i "Danas", ali sve je to bilo na strani režima.

Ništa dobro ne mislim o "Crti" i "Kriku". Objavili su mnogo neistina. Možete da kažete da pišu neistine, ali ne da kažete adresu stanovanja nekog od novinara "Krika" i tako mu ugrozite bezbednost. Zato sam otišao i očitao bukvicu svim poslanicima SNS, prvi put sam održao sednicu poslaničke grupe. Rekao sam, kažite im sve što mislite, ali na civilizovan i uljudan način.

Oni ne smeju mene da slušaju bez obzira na to s kim razgovaram, to jasno stoji u zakonu. Tu sekundu kada čuju moj glas njihova obaveza je da prekinu.

Ta retorika prelazi granicu dobrog ukusa. Sandra Božić je pre nekoliko dana napisala: "Borise, lutkice s naslovnice, reci jesi li pevao kod Palme".

- Svaki dan čitamo šta nam poručuje neko ko je bio ministar spoljnih poslova. Ako mu se nešto ne dopada, preti hapšenjem, sklanjanjem, kažnjavanjem, ali vi to ne primećujete.

Primećujem. I to je neprihvatljivo. Ali ona se obratila bivšem predsedniku Borisu Tadiću.

- Sandra Božić je veliki borac, ali će po tom pitanju morati da se menja.

Mora iz vlasti da krene ta relaksacija, previše je tenzije?

- Saglasan sam. Samo što je problem što ljudi iz vlasti uglavnom odgovaraju na najbrutalnije optužbe, a za najbrutalnije reči i laži obično ne primećujete kad dolaze s druge strane.

Radimo i radićemo na vladavini prava

Zadovoljni ste razgovorima u Briselu od pre nekoliko dana, a da li su vama sagovornici poverovali pre svega kada je reč o pomacima u oblasti vladavine prava?

- Mi ćemo veoma posvećeno da radimo na vladavini prava, mnogo toga već radimo i uradićemo. To radimo zbog sebe i stvaranja boljeg društva i atmosfere u društvu. Posebno sam srećan zbog novih projekata koje smo dogovorili sa Ursulom fon der Lajen i EU i uveren sam da će građani Srbije biti presrećni kada izgradimo brzu prugu od Beograda preko Niša, Leskovca i Vranja do makedonske granice. Uveren sam da će Srbija imati snage da ubrza evropski put.