VUČIĆ ZA PINK SAOPŠTIO VAŽNU ODLUKU: Svi stariji od 16 koji su se vakcinisali ili prime 1. dozu do 31. maja, dobiće dodatnih 3.000

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink najavio je da će svi koji su se vakcinisali ili budu primili 1. dozu vakcine do 31. maja da će dobiti po 3.000 dinara novčane pomoći i naglasio da se nada da će već od juna meseca moći da se prave slavlja.

O INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Predsednik je istakao da je ponosan na uspeh Srbije kada su u pitanju infrastrukturni projekti, kao i na dogovor sa EU o pomoći u izgradnji pruge do Severne Makedonije, dok se i sa kineskim prijateljima radi mnogo projekata.

Uz pugu Beograd - Niš i dalje ka Severnoj Makedoniji, podsetio je da je počela gradnja Fruškogorskog koridora, a gradiće se i brze saobraćajnice do Požarevca, zatim do Gradišta i Golupca. Dodao je da Moravski koridor uveliko napreduje, kao i deonice Ruma-Šabac, Kuzmin-Sremska Rača, a uskoro bi, naveo je, trebalo da se završe "papiri" za brzu saobraćajnicu Beograd - Zrenjanin.

- Uskoro bi trebalo da, posle deonice Čačak-Požega, idemo na deonicu auto-puta od Požege ka Arilju, Ivanjici, Sjenici, Dugoj Poljani, do granice sa Crnom Gorom. Nadamo se da će Crna Gora pronaći novac da uradi 60 kilometara auto-puta od Boljara do dela puta koji je već izgrađen - rekao je Vučić.

Srbija dobija drugačiji izgled za devet, deset meseci, naglasio je on.

Kako naglašava, ove godine se očekuje da Srbija dostigne visinu BDP-a, u apsolutnim brojkama, preko 50 milijardi, što je, kako dodaje, povećanje do 50 odsto u poslednjih devet godina, budući da je visina BDP-a 2012. godine bila 33,6 milijardi.

Kako podseća, u međuvremenu su se desile katastrofalne 2014. godina, zbog poplava, i 2020. zbog korona virusa, a Srbija je ipak uspela da napravi rast.

- Za 50 odsto je obim i vrednost svega što u Srbiji napravimo naraslo za svega devet godina i sada više ne pričamo o povratuku na 1989. godinu, jer smo mnogo ispred. I to mnogo govori - rekao je Vučić.

Predsednik je takođe najavio obnavljanje puta Gornji Milanovac-Kladovo, koji decenijama nije obnavljan.

Mnogo toga radimo, do regionalnih puteva, ponosan sam što će ljudi da vide radove u u Gornjem Milanovcu, to decenijama nije dirano, presvućićemo afalt kao pistu. Srbija dobija drugačiji izgled. Za deset meseci ćemo do Novog Sada ići za pola sata.

O PENZIONERIMA I JEDNOKRATNOJ POMOĆI

Vučić ističe da penzioneri imaju najveće penzije u istoriji Srbije.

Na Predsedništvu o mnogim temama, i o promenama u SNS Vučić je u Novom jutru najavio je da će večeras na Predsedništvu partije biti razgovora o mnogim temama, da će biti reči i o promenama u SNS i svim drugim važnim pitanjima. - Razgovaraćemo, naravno, o političkoj situaciji. O odgovornosti SNS, planovima, programima - najavio je predsednik.

- Penzioneri imaju najveće penzije u istoriji Srbije, ali one nisu pratile rast plata. Mi ćemo penzionerima da posvetimo posebnu pažnju, zato sutra kreće isplata jednokratne pomoći - rekao je on.

Vučić je rekao da za pomoć ne treba da se prijavljuje 1,9 miliona ljudi, a to su penzioneri, korisnici socijalne pomoći, kao i ljudi zaposleni u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, jer su već u sistemu.

Prekosutra će, kako ističe, krenuti isplata i za korisnike socijalne pomoći i ljude u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

- Od 12. maja ide isplata prvih 30 evra za sve građane koji su se prijavili. To je za ovih 3,2 miliona ljudi, a verujem da će ih biti i 3,7 miliona evra - rekao je Vučić.

O EKONOMIJI

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao da nije trebalo da bude povećanje plate, a predsednik je istakao, da kada je u pitanju javni dug, u poređenju sa ostalim zemljama, te da je Srbija na dobrom putu.

- Mi smo završili svoj posao sa MMF-om. Fiskalni savet kaže da se ne povećavaju plate i penzije, i da je bolje da se ne troši. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da će da nam skoči javni dug, ali da objasnim. Dakle, nama je, kada sma postao predsednik Vlade, stopa javnog duga bila oko 77,78 procenata, jer se to meri u zavisnosti od povlačenja finansija. Uspeli smo da spustimo na 52 odsto. Kada pogledamo ostale zemlje, treba da se uporedimo, pa da vidimo kome brže raste javni dug - istakao je Vučić.

- Nemačka ima preko 85 odsto, Grčka 220 odsto, Španija 120 odsto, Francuska 80 odsto, Crna Gora 105 odsto - dodaje Vučić.

Kako kaže, ne postoji ni jedna zemlja u Evropi, kojoj je manjom brzinom rastao dug za vreme korone. Možda ima jedna zemlja, da je dala toliku podršku privredi.

- Imamo dobro stanje javnih finansija. Vodimo računa da ne povećavamo stopu duga, a da za to vreme podižemo i stopu rasta - ističe Vučić.

- Srpskoj ekonomiji ide dobro, a sekiramo se zbog vakcinacije, jer je ona sve. Ako budemo imali preko 6 odsto rasta, biće manji dug. Sve zavisi od rasta i vakcinacije - dodao je Vučić.

DODATNA POMOĆ ZA SVE VAKCINISANE

Predsednik je dodao da će za sve građane koji su vakcinisani od države stići još jedan dodatna finansijska pomoć, a to je dodatnih 3.000 dinara.

- Konsultovao sam se sa premijerkom, i ne možemo mi nasilno da donosimo odluke povodom vakcinacije. Razmišljali smo kako da nagradimo ljude koji su pokazali odgovornost. Doneli smo odluku da damo dodatnu finansijsku pomoć ljudima koji su se vakcinisali- dodao je Vučić.

Kako ističe, svi sa više od 16 godina, koji će se vakcinisati jednom ili sa dve doze do 31. maja, dobiće dodatne 3.000 dinara.

- Želimo da dođemo do kolektivnog imuniteta kako bismo se posvetili radu - ističe on i dodaje da vidi da su se televizije pretvorile u turističke agencije.

Predsednik je dodao da će vakcinisani ljudi imati pravo na plaćeno bolovanje, dok oni koji nisu primili ni jednu dozu neće.

- Biće i drugih stvari koje će Vlada da razmatra. Vi ako ste se zarazili, tuđom krivicom, a primili ste dve vakcine, vi imate pravo ako ste u državnom organu, vojsci ili slično, vi imate pravo na bolovanje. A ako niste vakcinisani, nećete imati plaćeno bolovanje - rekao je predsednik.

O ANTIVAKSERIMA

Predsednik je dodao da je čuo razne teorije antivaksera, i da je imao slučajeve sa ljudima sa kojima je sarađivao, a koji su se kasnije razboleli.

- Niko neće da primorava nikoga, vi ljudi nemojte, verujte u teorije. Imate mnogo prevaranta, nije da ima ludaka, ali ima i prevaranata kojima su društvene mreže dale za pravo da se bave time. Svašta sam slušao, kako se čipuju ljudi, kako će ne znam šta da se desi. Desilo mi se nekoliko puta, sa prijateljima, ja ne znam, ja mislim da imam posla sa ozbiljnim ljudima, i onda saznam da su antivakseri. A kada se razbole, pa ih nedeljama čuvamo u bolnicama, saznate da im članovi familije nisu vakcinisani - dodao je Vučić.

Vučić dodaje, da povodom delovanja pojedinih predsednika opština nije zadovoljan, kada je u pitanju procenat vakcinacije.

- Deo ljudi je svestan, deo nije. Ne mogu da objasnim koliki je moj jed i gnev. Sinoć sam pozivao predsednike opština - komentarisao je predsednik.

O VAKCINACIJI

Kada je u pitanju vakcinacija po ruralnim mestima, Vučić najavljuje da će lično razgovarati sa ljudima po raznim mestima.

- Kada sam bio u Pukovcu, preko 400 ljudi je vakcinisano, a pre nego što budem otputovao, ja ću putovati i razgovarati sa narodom, Lajkovac, Milanovac... - dodao je predsednik.

''SVI KOJI UGROŽAVAJU JAVNO ZDRAVLJE ZAVRŠIĆE IZA REŠETAKA'' Povodom antivaksera, koji se često vode pojedinim teorijama, predsednik dodaje da će svi koji ugrožavaju zdravstvo završiti iza rešetaka. - Neka meni dođu da deinstaliraju te čipove, a oni će završiti iza rešetaka, jer ugrožavaju zdravstvo, lažima i prevarama.

O PROJEKTIMA

Vučić je takođe, najavio i velike promene u energetici, gde nas očekuje i rast BDP-a.

- Nekim stručnjacima smeta kada se ljudi pozivaju da letuju kod nas, jer nama sve raste, rastu cene stanova, vikendica, svuda raste. U energetici nas takođe očekuju investicije, i to će doprineti rastu BDP-a - rekao je predsednik.

Predsednik dodaje da će se ljudi tek uveriti u stvari koje se trenutno rade povodom infrastrukture.

- Gde god da odem, vidim loše puteve, i zato se radujem, Rudna Glava - Klokočevac, Kučevo - Majdanpek i mnogi drugi. Dakle, kako bih rekao, milion stvari radite dok ljudi to ne vide, a vide kada krenu da putuju - dodao je predsednik.

Predsednik ističe da će problemu sa Velikom Drenovom posebno da se posvete, gde će se i oko Kragujevca napraviti velika obilaznica.

- Imamo problem sa Velikom Drenovom, tu moramo osebno da se posvetimo. Sa te strane prema Kragujevcu, gde će ići velika obilaznica, i spajanje sa koridorom 11. Od Mrčajevaca, do Lađevca - dodao je predsednik.

O OLAKŠICAMA ZA VAKCINISANE

Predsednik je najavio da će se Srbija potruditi da obezbedi, da svim ljudima koji žele da idu na more, u susednim zemljama, ali i zemljama gde Srbi pretežno putuju da mogu da uđu u njih i bez PCR testova, a da će jedini uslov biti vakcina.

- Postoji nekoliko zemalja, za ljude koji vole da idu na more, moći će da idu u Mađarsku, Egipat, postići ćemo i sporazum sa Albanijom, Crnom Gorom i ostalim mestima. Moćićete bez čekanja, provera, karantina, PCR - testova. Potrudićemo se da bilateralnim sporazumima sve rešimo - rekao je predsednik.

O DRAGANU ĐILASU

Izjave Dragana Đilasa predsednik nije želeo da komentariše, te je samo dodao da svojim izjavama vređa građane Srbije.

- Žalim što sam propustio ovu emisiju, zato što je ovo takav nivo arogancije, takav nivo uvrede za građane. To je bila takva uvreda, takva manipulacija državom. On je bio loš student, nikakvog talenta, osim velike vlasti i velike moći - komentarisao je predsednik.

Vučić dodaje da je Đilasova politika u Srbiji stvorila idealan ambijent za kriminalce.

- On i njegovi su stvorili ambijent za kriminalce. Ubijali su nam političare na stepenicama Merkatora. Mi u poslednja tri ipo meseca nemamo nijedno mafijaško ubistvo, od hapšenja Belivuka. I sada, kada sve to slušate, vi čujete čoveka koji se hvali time - istakao je Vučić.

Povodom Đilasove izjave da je njegova firma, za vreme njegove vlasti prihodovala, Vučić ističe da on to nikada ne bi uradio, i da bi bio linčovan.

- Zamislite narode, da se ja za vreme boravka na vlasti, pohvalim da je moja firma imala 6 milona prihoda, pa mene bi obesili - rekao je predsednik i dodao:

- Mog sina su pravili kriminalcem, za Milicu ne želim da spominjem šta su joj govorili, a jedan ideolog je rekao da mali Vukan treba da odgovara. A onda su izašli sa pričom, kada su plakali i cmizdrili javno, kao i za Jeremićem. To su dvostruki standardi, a mi ne smemo da dozvolimo da napadaju našu decu. Nisu Đilasova deca ukrala milione evra, njegova deca imaju šansu, i ne treba da prebacuje na decu strašne stvari koje je on napravio - dodao je Vučić.

O BEOGRADU

Predsednik ističe, da je u odnosu na vreme, kada je Đilas bio na vlasti, budžet Beograda uvećan duplo, i da je prosečna plata 700 evra bila u decembru prošle godine.

- Oni nisu toliko glupi, oni se prave, oni moraju da kažu da su izbori pokradeni, jer stoje loše sa glasovima. Videćemo, ja mislim da su rezultati ti koji donose prevagu, mislim da možemo da pokažemo koliko smo uradili. Rezultati će biti istorijski, plata je u proseku 700 evra, Beograd ima veći budžet, skoro pa duplo, u odnosu na Đilasovo vreme. Nikada se nije gradilo ovoliko, ne samo u Beogradu na vodi, već i u ruralnim delovima - dodao je predsednik.

O ALBANSKIM POLITIČARIMA NA KOSOVU

Predsednik se, takođe obratio i Albancima,na osnovu tužbi na račun Srbije, povodom genocida. On ističe, da mu je svim napadima na Srbe na KiM, jasan stav povodom dijaloga.

- Naš cilj je da se bolje razumemo, da razgovaramo. U Srbiji ne donose ambasadori odluke. Zamislite nekog od ambasadora i tajkuna da dođu kod mene i da kažu ko može u Vladu, a ko ne. Srbija više ne zavisi od mišljenja tajkuna - rekao je predsednik.

On se osvrnuo i na pretnje albanskih političara da će tužiti Srbiju za genocid.

- Što se tiče ovih iz Prištine, što prete Srbiji tužbom za genocid, jasan nam je stav povodom dijaloga. Tužba za genocid, protiv Srbije, koja danas jedino i formalno pravno postoji na KiM, to možete preko neke druge zemlje, verovatno preko Albanije, što bi značilo ujedinjenje sa Albanijom. Molim vas, da to ne činite. Molim Albance sa Kosova da to ne čine - poručio je predsednik.

Vučić dodaje da EU ne odgovara da Srbija bude jaka, osim pojedinih članica.

- Što bi nekom bilo u interesu da budemo uspešna Srbija? Evropi je uspešna Srbija koja nije sa Kosovom. Imate politiku velikih sila, i u svim knjigama možete da pročitate sve. Imate Rastovićeve dobre knjige, o uticaju Austrougarskog delovanja, a uvek su radili isto, da svi treba da se ujedine protiv Srba - komentarisao je predsednik.

Predsednik je dodao da je uvek za razgovor sa ljudima iz evropskog predstavništva, ali da on Srbiju nikada neće poniziti.

- Ja mislim da su ljudi razumeli. Ako je vama važnije da razgovarate sa bilo kim, ja ih sve poštujem, i da vam oni budu ti koji će da urade nešto za vas, a da sa druge strane možete da razgovarate sa vašim ljudima, to je vaš izbor. Ja ću uvek pokazati poštovanje prema ljudima koji su iz evropskog predstavništva, ali ja uvek stojim iza Srbije, ja da je ponižavam, neću nikada - rekao je Vučić.

O FUDBALU

Predsednik je dodao da povodom malverzacija koje se dešavaju u svetu fudbala više neće biti slučaj, i da će svi koji rade protivzakonito, biti uhapšeni.

- Mafijašku bandu iz fudbala, kojima se smeje cela Evropa i svet, sve ćemo da ih pohapsimo. Narod neka vidi da li govorim istinu, i kako će da se igra sledeće prvenstvo - naglasio je predsednik.

O IZJAVAMA DA JE HITLER

Povodom navoda da je Hitler, i da se ovakav čovek nije pojavio još od vremena Turaka, predsednik ističe da mu je sve to smešno, i da on radi sve suprotno od toga.

On je u šaljivom tonu rekao da niko nije još od Turaka toliko gradio.

Na pitanje da li će da se kandiduje, predsednik ističe da je to stvar dogovora unutar stranke.

- Ne znam da li ću da se kandidujem, to se dogovaramo unutar stranke - rekao je on.

O TITU

Vučić se osvrnuo i na politiku Josipa Broza Tita. Kako je juče obeležena 41. godina od njegove smrti, predsednik je dodao da je cenio njegovu politiku sa svetom, dok nije zadovoljan politikom prema Srbima.

- Tito se snalazio, i pronalazio rešenja za svoju politiku. Kada neko kaže da je Tito bio glup, dajte ljudi, nemojte. On je pronalazio krivine u svetskoj politici. Nije bio nespretan državnik. Ja bih uvek više kritikovao Broza protiv politike prema Srbima, ali što se tiče politike u svetu, nemam reči - dodao je Vučić.

O SLAVLJIMA

Povodom otvaranja kafića, predsednik ističe da bi voleo da to što pre stupi na snagu, a podsećanja radi, krizni štab zaseda sutra, kada će se konačno odlučiti kada će se ugostitelji vratiti regularnom režimu rada.