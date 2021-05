VUČIĆ PORUČIO HRVATIMA! Neće biti novih "Oluja", to vam garantujem!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je potez Hrvatske o formiranju vojnog kampa na Кosmetu odluka doneta sa namerom da se dodatno unizi Srbija.

- Oni su namerno i sa namerom doneli odluku pokušavajući da dodatno unize Srbiju - rekao je srpski predsednik.

On je podsetio da Srbija sa svima u okruženju želi korektne odnose, posebno sa Hrvtskom. Upitao je zašto je nekome bilo potrebno da u tome učestvuje, umesto da odbije ponudu Кfora.

- Svi oni koji misle da će biti novih "Oluja", pogroma, proterivanja srpskog življa, moja poruka je da se to neće desiti. A kad ja to kažem, to znači garanciju - kazao je on.