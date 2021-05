VUČEVIĆ: Dok politički šljam preti krvlju i ulicom, naš Danilo Vučić može da ide uzdignute glave

"Taj ljudski i politički otpad, kao ni jednom do sada, neće zaustaviti predsednika Vučića u njegovoj borbi za Srbiju", poručuje gradonačelnik Novog Sada.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević osudio je napade na Danila Vučića, ističući da mu se crta meta na čelu, ali da to neće zaustaviti predsednika u borbi za Srbiju.

- Samo "ljudine" poput Dragana Đilasa dižu ruku na ženu i tasta. Samo takve "ljudske gromade" poput Dragana Đilasa liju krokodilske suze kad sa razglasa čuju istinu o sebi - da je običan lopov. A kada mu budu razotkriveni tokovi ukradenih miliona koje je krio na računima širom sveta, od Mauricijusa do Švajcarske, onda Đilas više nema šta osim da kao i sve nasilne kukavice laže i preti. I to krijuči se iza svojih bednih plačenićkih medija koje koristi za najprljaviju kampanju protiv predsednika Vučića i članova njegove porodice. Niti tu ima i "m" od medija, niti Đilas ima i "m" od morala. I nemam nameru da ponavljam prljavštine kojima je juče pokušavao da zatruje deo javnog prostora, jer u to mogu da veruju samo njemu slični. A njih je šaka jada. Neostvareni, ali nezaboravljeni. Jer pamtiće Srbija koliko su joj jada naneli dok su kao deo žute bande haračili od vrata do vrata. Neće Srbija zaboraviti bahate tajkune, lopove, preletače i preletačice, jer koštali su je mnogo i novca i izgubljenih godina. A mafiju, batinaše i kriminalce treba tražiti u njihovim redovima. To je njima prirodno okruženje i dobro društvo, i jedini jezik koji razumeju. Napadi, pritisci, pretnje, sve to što stalno i sinhronizovano rade reslovi bivšeg režima, njihovi tajkuni ali i strani centri moći, samo je dokaz da je politika koju vodi predsednik Vučić u najboljem interesu za građane Srbije. Niti će oni našeg predsednika oslabiti, niti će ga naterati da ustukne od principijelne borbe za budućnost Srbije, niti će omekšati njegov stav o Kosovu i Metohiji. Svaki taj njihov pokušaj je samo dokaz da je predsednik udario u osinje gnjezdo i kada je najavio beskrupuloznu borbu protiv mafije i kriminala, razotkrivanje sumnjivih tragova novca i višegodišnje pljačke države koju je sprovodio bivši režim. Mnogi su se zbog toga prestravili. I zato crtaju metu na čelu predsednika i njegovog sina Danila. Jedno je sigurno- taj ljudski i politički otpad, kao ni jednom do sada, neće zaustaviti predsednika Vučića u njegovoj borbi za Srbiju. I dok taj politički šljam koji preti krvlju i ulicom ni na izbore ne sme da izađe, naš Danilo Vučić može da ide uzdignute glave - rekao je Miloš Vučević.