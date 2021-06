MILOŠ VUČEVIĆ NAKON SEDNICE SAVETA BEZBEDNOSTI: Aleksandar Vučić održao lekciju iz čestitosti i pravednosti pred celom Evropom

Gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, se oglasio nakon istorijskog obraćanja predsednika Vučića na Sednici Saveta bezbednosti UN i rekao kako Srbija nikada neće biti gažena i ponižena.

"Ponosan sam na svoju Srbiju, ponosan sam što je Aleksandar Vučić večeras održao lekciju iz čestitosti i pravednosti pred celom Evropom! Srbija osuđuje sve zločine, naravno, ali neće dozvoliti da bude gažena i ponižena! Predsednik je učinio veoma važnu stvar - podsetio je koliko Hag "favorizuje" Srbe, pa umesto svima, sudi najviše Srbima, a za to vreme zločinci drugih narodnosti prolaze nekažnjeni. To je nepravedno, to je neetički i to neće moći zauvek da traje! Dragi građani, i ovo će proći, pravda je spora ali dostižna, a istorija će pokazati koliko je danas hrabro, u duhu iskonskih evropskih vrednosti, predsednik stao u odbranu istine. Predaja nije opcija. Živela Srbija", napisao je Miloš Vučević nakon istorijskog obraćanja predsednika Vučića na Sednici Saveta bezbednosti UN.

