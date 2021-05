Selaković: Juriš čete klevetnika na Vučića i Srbiju

Srbija je proteklih meseci izložena sve žešćim i sve bezobzirnijim pritiscima koji za cilj imaju uklanjanje predsednika Aleksandra Vučića iz političkog života. I da budem sasvim jasan, nije reč o legitimnim demokratskim pokušajima da se jedan koncept države ili jedna politička ideologija i program zamene nečim drugim voljom građana Srbije. Reč je o nastojanjima da se u Srbiji izazove neka vrsta prevrata, bilo kojim sredstvima i po bilo koju cenu, navodi u svom autorskom tekstu za ''Večernje Novosti'' ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.

Protekli meseci koje sam proveo na funkciji ministra spoljnih poslova Srbije otvorili su mi vidike, i u svoj ogoljenosti učinili sagledivom tu, u suštini, antidemokratsku i antisrpsku mašineriju. O njenom postojanju se kod nas nedovoljno govori, a svakome ko bi se usudio da upozori na opasnost prišili bi se razni uvredljivi epiteti i našao bi se pred streljačkim strojem raznih domaćih i stranih analitičara, tink-tenkova, medija i organizacija koji deluju u okviru jedinstvenog sistema i sa zajedničkim ciljem. Ali šta je to što smeta naručiocima i sprovodiocima bezočnih napada na predsednika Vučića? Odgovor je jasan – smeta im uspešna Srbija.

U poslednjih nešto više od godinu dana svet se, usled pandemije Kovida-19, nalazi u ekonomskoj i političkoj krizi kakva nije viđena decenijama. Srbija, iako i teritorijalno i demografski, mala država, pokazala je da efikasnim vođenjem, disciplinom, unutrašnjom kohezijom i solidarnošću može da pobeđuje i najveće izazove, i to mnogo bolje i uspešnije nego mnogi koji vole da potenciraju to koliko su oni veliki a mi mali. Svetla reflektora svetske javnosti su prvi put nakon mnogo godina pala na Srbiju, ali ovoga puta kao pozitivan primer. Našoj zemlji i njenom rukovodstvu se, bez preterivanja, danas širom sveta dive zbog rezultata u borbi protiv epidemije. U vezi s tim, pažnja svetske javnosti usmerena je i ka srpskom privrednom čudu, i razgovarajući sa mnogim ozbiljnim diplomatama bio sam često suočen sa pitanjem: kako vam to uspeva. Moramo se zapitati, budući da smo svedoci napretka Srbije, kojoj Evropska komisija predviđa privredni rast od 5,3 odsto u ovoj godini, kome to može da smeta. Smeta onima koji Srbiji priželjkuju i dozvoljavaju, ne rast, već samo pad i u ekonomiji, i u demokratskom razvoju, i u svakom drugom aspektu postojanja jedne države. Ujedinjena i složna Srbija je svojim uspesima izneverila njihova očekivanja, a najveći neprijatelj njihovih interesa postao je glavni arhitekta uspeha Srbije – predsednik Aleksandar Vučić, i oni neće štedeti ni vremena, ni truda, ni novca u pokušajima da ga uklone.

Ako se po jutru dan poznaje, 21. vek će biti vek nestabilnosti i kriza, i preživeće ga samo one zemlje i nacije koje su u stanju da ozbiljno i strateški planiraju puteve svog razvoja. Kriza izazvana pandemijom pokazala je da naša država i naši građani imaju taj kapacitet i potencijal, kao i da imamo predsednika sa nepogrešivim osećajem za strateško planiranje i sprovođenje programa razvoja Srbije, i to prirodno izaziva zavist manje uspešnih i ljutnju onih koji su sebi dali ekskluzivno pravo da upravljaju globalnim procesima. Mnogi Srbiji ne žele da dozvole da bude uspešna država, oni žele da budemo mali i bespomoćni, beznačajna mrlja na geografskoj karti, a glavna prepreka ostvarenju njihovog nauma jeste upravo predsednik Aleksandar Vučić.



Poseban fenomen su unutrašnji neprijatelji razvoja Srbije. Ta mala ali odabrana četa, zaslepljena je nerealnim ambicijama i patološkom željom da se vlasti dokopa, ne radom, kvalitetom i voljom naroda, već spletkama, lažima i prevratima. Nesposobna da kreira bilo kakav politički program i nesposobni da se raduju uspesima svoje države, ta grupica klevetnika i lažova ne preza ni od čega da bi se rešila glavne prepreke njenom fanatičnom jurišu na Srbiju i njene institucije. Jasno je da predsednika Vučića ne mogu da pobede ni na moralnom ni na državničkom planu, jer su lenji, zli i preziru Srbiju, i zato jedinu šansu vide u pokušajima kriminalizovanja predsednika i njegove porodice, a to čine sve surovije i sve bestijalnije.

Na kraju, poručujem svima koji Srbiji ne žele dobro, svima kojima smetaju njeni uspesi i razvoj, da nećemo pristati na to da budemo manje uspešni da bismo zadovoljili želje zavidnih i bahatih. Srbija će pobediti!