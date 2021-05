MESECIMA SE BORIO S ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA: Vakcinisao se Čeda Jovanović, dok je primao cepivo za sve je imao SNAŽNU PORUKU!

Lider LDP Čedomir Jovanović objavio je danas na Instagramu fotografije sa vakcinacijskog punkta na beogradskom Sajmu na kojima se vidi kako prima vakcinu protiv koronavirusa.

- Naši divni lekari me mesecima nisu puštali na vakcinaciju zabrinuti zbog komplikovanog kovida i post kovid stanja. I danas su bila podeljena mišljenja. Oni skeptični su smatrali da su mi i antitela kojih imam zilion dovoljna, ali toliko želim putovanja od Mihajla u Edinburgu do Atine i ostrva po Egeju da ipak nisu imali srca da me i oni muče prolongiranjem vakcinacije koja mi otvara vrata života koji sam živeo i kojem sanjam da se vratim. Hvala svim divnim ljudima od bolnice na Bežanijskoj kosi, preko Infektivne klinike do Dragiše Mišovića, uz porodicu i prijatelje oni su me sačuvali i vratili životu koji me danas odveo do punkta na Sajmu. #vakcinisiseiti Odustaćemo Nikad - napisao je Jovanović na Instagramu.