Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Prijepolju i Priboju u Zlatiborskom okrugu.

Predsednik se u Prijepolju sastao sa građanima, poljoprivrednim proizvođačima, a potom je prisustvovao sastanku sa predsednicima opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica.

Nakon sastanka, Vučić se uputio u Priboj, gde je prisustvovao svečanom otvaranju hotela Terme 36.6, a zatim je planirano i otvaranje fabrike AFT.

7 miliona evra za rekonstrukciju Hotel "Terme 36.6", odnosno nekadašnji hotel "Priboj", a kasnije poznat i kao hotel "Bich", otvoren je danas u Priboju nakon rekonstrukcije koja je koštala više od sedam miliona evra. Kompleks "Terme 36.6" obuhvata istoimeni hotel sa četiri zvezdice u centru starog Priboja, koji se prostire na 5.000 kvadratnih metara, Spa i velnes centar u Pribojskoj banji i predsedničke vile sa bazenima, sportskim terenima i zoološkim vrtom. Hotel je dobio naziv po temperaturi lekovite banjske vode koja iznosi 36,6 stepeni celzijusa. Nekadašnji hotel "Priboj" otvoren je 1950. godine i bio je jedan od najlepših hotela u jugozapadnoj Srbiji, kasnije je postao poznat pod nazivom "Bić", ali je vremenom potpuno ruiniran. Rekonstrukciju je radila privatna kompanija "Terme 36.6", vlasnika Gorana Despića, koja planira i izgradnju luksuznog butik hotela sa pet zvezdica u Pribojskoj banji. Otvaranju hotela prusustvovao je i ministar Tomislav Momirović.

Predsednik je izjavio da je za dovođenje još gostiju i još investitora važna izgradnja puteva. Najavio je i da sredinom oktobra kreće gasovod za Priboj i Sjenicu.

- Smejali su mi se kad kažem da je bolje nego ikada, a kada ih pitam zašto se smeju i kad je bilo bolje, ne znaju da odgovore. Jedino se plašim oko Kosova - rekao je Vučić.

- Neverovatno je da ovako hotel izgleda. Čestitam vam i hvala vam što ste novac vratili u Srbiju - rekao je Vučić obilazeći hotel i dodao:

Samo me ovo oko Kosova muči. Sve ostalo smo pokrenuli i krenuli. Mislim da će ovih dana da krenu nekakve ne najlepše najave, politički događaji i pritisci. Ali borićemo se.

Vlasnika Gorana Despića će, kaže predsednik, odlikovati jer je jedan od onih koji ume da ceni i vidi promene i čovek koji je uložio i uradio mnogo za ovaj deo Srbije.

- Čovek je sve sam uradio, bori se, radi po ceo dan. Ženu je uspeo da ubedi da dođu iz Rusije, ima divno vaspitanu decu, red se zna, pogledajte kako je sve čisto... Neverovatno - kaže Vučić. Predsednik je najavio i rekonstrukciju pruge Beograd-Bar koja prolazi tik uz hotel.

Vlasnik Despić je rekao da je današnji dan istorijski za Priboj, jer se u istom danu otvara nemačka fabrika i hotel.

- Ni ja ni moja porodica nikada nismo bili članovi nijedne stranke, a ovo što se u Srbiji dešava je revolucija. Ovolike promene mi malo izazivaju i paniku, jer čim nam dobro krene, plašim se da neko ne pokuša da nas u napretku spreči - kaže Despić.

Dodaje da je Vučić istorijska ličnost jer će iza njega ostati brojna dela.

- Ja se neću zaustaviti ovde, ulagaću još u Priboj i Pribojsku banju i daću sve od sebe - kaže Despić.

Nakon obilaska hotela, predsednik se obratio novinarima.

Vučić je rekao da je ponosan što je danas ovde i da se za Priboj borio nedeljama, danima, teškim i napornim radom. Zahvalio se nemačkom saradniku sa kojim je tražio način da dovedu fabriku, ali da ničega ne bi bilo da nema porodica poput Despića.

- Mogao je do kraja da živi kako hoće, a on je rešio da teško zarađeni novac u inostranstvu vrati u Srbiju i uloži u svoj Proboj. On je dobio divno priznanje patrijarha Irineja, a od komisije i mene dobiće orden Republike Srbije za sve što je uradio za ovaj kraj - rekao je predsednik.

Dodaje da Priboj sada izgleda mnogo drugačije nego pre sedam godina - kaže Vučić.

U ovaj hotel će, kaže Vučić, dolaziti Nemci, Turci, i ljudi iz cele Srbije. Najavio je izgradnju puta Priboj-Kokin brod, da se Zlatar i Priboj spoje, u šta će biti uloženo 8 miliona evra.

- Ovaj put je velika stvar, nastavljamo prugu Valjevo-Vrbnica i verujem da ćemo za 3-4 godine moći da kažemo da idemo solidnom brzinom prugom Beograd-Bar, što će ovaj hotel moći da iskoristi - rekao je Vučić.