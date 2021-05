VUČIĆ I RADEV OBIŠLI BLAGO JUGA SRBIJE - MANASTIR POGANOVO! Predsednik za Pink poručuje: Srbija će pobediti i sačuvati svoje svetinje na KiM (FOTO)

Predsednici Srbije i Bugarske obišli su manastir Poganovo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa danas predsednikom Bugarske Rumenom Radevim u Dimitrovgradu, a nakon susreta i svečanog otvaranja spomenika slovenskim prosvetiteljima Ćirilu i Metodiju, predsednici su obišli i manastir Poganovo.

Manastir Poganovo smešten je na levoj obali reke Jerme u blizini sela Poganovo. Pripada Eparhiji niškoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Manastir je podignut krajem 14. veka (1395. godine) a živopisan je bogatim tematskim programom tek sto godina kasnije, tačnije 1499. godine. Osnovao ga je i podigao srpski plemić Konstantin Dejanović Dragaš, sestrić cara Dušana, a posvetio ga je Sv. Jovanu Bogoslovu.

Predsednik je tokom obilaska manastira za TV Pink rekao da su poruke koje su danas poslate iz Dimitrovgrada "bratske i prijateljske".

- Sve ste videli. Poruke su bratske i prijateljske i poslate su sa jednog od najlepših mesta u Srbiji, sa obale reke Jerme, iz manastira Poganovo. Ne znam postoji li nešto lepše u Srbiji - kaže Vučić.

Kaže da je razgovarao sa vladikama i igumanom i da je dogovoreno da će se pomoći izgradnja i rekonstrukcija puteva, kako bi se manastir što bolje povezao sa okolnim mestima.

Na pitanje o namerama Albanaca da četiri manastira na KiM dožive sudbinu Saborne crkve u Prištini, Vučić kaže da "rade šta hoće".

- To me ne plaši, ali me brine. Naše je da se borimo i pobedićemo. Sačuvaćemo naše svetinje na KiM - rekao je Vučić.

Na pitanje o novom non-pejperu koji se pojavio, a u kojem se pominje autonomija severa Kosova i poseban status za SPC na KiM, Vučić kaže da ga nije video i da ne voli da se unapred određuje o nečemu što nije pročitao.

Kada je reč o navodima Dragana Đilasa da je Vučić "mentalno oboleo čovek", Vučić kaže da ga je tako nazvao jer je obilazio bolnice u 11 uveče.

- Išao sam da pokažem ljudima da vredni radnici rade i treću smenu. To je bolnica u kojoj smo spasili 1.000 života. To što sam ja mentalno oboleo, kad on kaže, verovatno mu je za verovati. Kolike bi razlike bile da sam zdrav - rekao je Vučić.

Dodaje da se ulaže, da se radi i da je iz rezultata jasan napredak Srbije.

- Baš me briga (za izjavu Dragana Đilasa). Meni je važno da ne stavljaju omče oko vrata mojoj deci, a što se mene tiče, ponosim se svojim radom, radom kolega i ponosim se rezltatima. Oni za 12 godina nisu obišli ništa, a kamoli nešto da izgrade. Mani ga se, Mito - rekao je predsednik kratko za Pink.