VUČIĆ: Teško vreme je pred nama! Grčka diže odnose sa Kosovom na viši nivo, nadamo se prijateljstvu i da neće doći do priznanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dobio zvanično obaveštenje da Grčka namerava da unapredi svoje odnose sa Prištinom na nivo kancelarije, odnosno političkih direktora

On je dodao da se uzda u prijateljstvo sa Atinom, kao i da neće ići korak dalje u priznanje.

-Grčka diže odnose sa Kosovom na viši nivo, nadamo se prijateljstvu i da neće doći do priznanja – rekao je Vučić.

Vučić je posle sastanka sa patrijarhom i vladikama SPC, članovima arhijerejskog Sabora, rekao da je Grčka svojevremeno kada je Priština uvodila takse na srpsku robu dala mogućnost da se otvore trgovinske kancelarije, a sada se otišlo na nivo više.

-U petak smo zvanično obavešteni da će da unaprede svoje odnose sa Prištinom na viši nivo, političkih direktora, što je najviša moguća ličnost do nivoa ministra - objasnio je on.

Vučić je rekao da će moliti Grčku da se to ne desi, jer je sledeći korak priznanje nezavisnosti.

To je, prema njegovim rečima, problem jer se time ne pokazue samo da bi Evropa po pitanju Kosova mogla biti ujedinjena protiv interesa Srbije, već i zbog činjenice da je to suprotno međunarodno pravnom poretku.

Ukazao je da postoji dodatna opasnost da druge države budu pritisnute da to isto učine.

Onda bi se, kaže, išlo na bilateralne dogovore, gde bi neka treća zemlja predstavljala Kosovo u međunarodnim organizacijama, i tako postala deo NATO.

-Vrlo je teška situacija za nas. Pozvali smo grčkog ambasadora na razgovor, ali nismo preduzimali nikakve mere, jer se uzdamo u prijateljstvo i nadamo se da neće ići sa daljim merama i približavanjima - naglasio je Vučić.

Na pitanje da li je dobio uveravanja da Grčka neće priznati Kosovo, kaže da takva uveravanja dobija svakog dana, ali da činjenice govore da oni uvećavaju nivo svojih odnosa, kako sami kažu sa Kosovom.

Rekao je i da se ne radi samo o jednoj zemlji, jer će posle slediti pritisci na druge zemlje koje nisu priznale tzv. Kosovo.

-U narednom periodu očekujem više poseta Beogradu, a sve što će raditi biće pritisak. Biće i kroz regionalne inicijative pokušaja da se obezbedi kosovska nezavisnost. Nudiće neka rešenja koja se na prvi pogled čine dobrim, ali iza toga se de fakto krije priznanje - ukazao je on.

Vučić je zaključio da je pred Srbijom mnogo težak politički period, ali da ni po tom i drugim pitanjima predaja nije opcija.

''Kurtijev igrokaz o kosovskom, a ne srpskom nasleđu''

Vučić je rekao da je suština poteza premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija "igrokaz" u kome sve vreme govori o kosovskom kulturnom nasleđu i kosovskoj baštini, a ne o srpskom.

On je to rekao povodom pisma koje je Kurti poslao igumanu manastira Visoki Dečani ocu Savi Janjiću, u kojem mu je predočio "posvećenost kosovske vlade u zaštiti kosovskog nasleda svih zajednica na Kosovu".

Industrijski rast u aprilu za 34 odsto veći od aprila 2020. godine Vučić izjavio je danas da je Srbija zabeležila za 34 odsto veći industrijski rast u aprilu ove godine u odnosu na april prošle godine. On je novinarima rekao da je rast od januara do aprila ove godine većin za 10,1 odsto u odnosu na isti period 2020. godine, a da je u aprilu zabeležen rast prerađivačke industrije od čak 42 odsto. Vučić je izrazio očekivanje da će rast BDP na kraju godine biti i sedam odsto. -To znači da ćemo kada dobijemo sve parametre za druge oblasti u drugom kvartalu imati snage da idemo preko 10, 11 odsto što bi nam omogućilo preko sedam odsto na kraju godine. To su dobre vesti, dobre plate, to je najveća snaga Srbije - rekao je Vučić.

-To može da bude kosovsko unutar srpskog. To je srpska kulturna baština. To je manastir koji pripada srpskoj crkvi. Slično su radili u Crnoj Gori gde su tvrdili da se radi o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, a ne SPC. To nam isto rade i samo je pitanje kada će da izađu sa nekim svojim Mirašem Dedeićem i da osnuju NVO u njihovoj policiji - rekao je Vučić.

Kako je rekao, radi se o igrokazu prištinske strane i da mu nije jasno kako to javnost ne razume.

-Kurti vam govori ne o srpskom već o kosovskom nasleđu. Manastir Dečani je nasleđe države Kosova. Sva igra je u tome da on priča da voli Srbe, da želi sa Srbima da razgovara da oni lepo žive u nezavisnoj državi Kosovo, ali neće sa Srbijom, jer ona nema šta da traži na Kosovu - objasnio je Vučić.

Vučić je konstatovao da razume da tu Kurtijevu igru ne primećuju neki političari, ali ne i da to ne primećuju naši mediji.

-Teško breme je pred nama. Naše sveštenstvo mudro reaguje što ne odgovaraju na svaku provokaciju i što dobro razumeju šta je provokacija. Pred nama je mnogo muka - rekao je Vučić novinarima posle sastanka sa patrijarhom Porfirijem i episkopima SPC.