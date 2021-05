JOVANOV: BAHATI TAJKUN ĐILAS SE OBOGATIO NA GRBAČI NARODA

Rečenica Dragana Đilasa da se građani Srbije mogu kupiti za trideset evra nije samo uvreda za građane u Srbiji, nego i najbolji pokazatelj sa koliko bahatostni, ponižavanja i omalovažavanja o sopstvenom narodu govori bahati tajkun koji se na grbači tog istog naroda obogatio, izjavio je Milenko Jovanov, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Uzgred, da je to zaista istina i da su građani Srbije zaista na prodaju za trideset evra, kako kaže bahati tajkun, on bi samo novcem pronađenim na računima u inostranstvu, a radi se o 58 miliona evra, mogao da „kupi“ skoro dva miliona glasova, a poznato je da uz svu medijsku mašineriju kojom upravlja i uz sav novac koji ima, teško može da dobaci i to desetine od toga.

Zna to i bahati tajkun. Zna da ga narod neće. Zato ga i vređa. I zato za predsedničkog kandidata traži akademika, glumca, ili muzičara, a uskoro će zaustavljati i slučajne prolaznike i moliti ih da se kandiduju na izborima umesto njega. A zašto, kada je ponovo rekao da Vučić nema podršku, da narod u njega nema poverenja, da sigurno gubi i predsedničke i beogradske izbore, osim ako nije svestan koliko je istina sve ono što govori?

Jasno je da Đilasov genijalni mašinski mozak ne može da razume da Vučić odlazi noću da obilazi bolnice, jer bahati tajkun u to vreme žvaće svoju poslednju plastičnu kašičicu i sprema se da spava. Jasno je i da ne može da shvati da narod Srbije svojim očima vidi puteve, fabrike, bolnice, škole, koje je Vučić izgradio, jer je zaslepljen mržnjom.

Ali trebalo bi da se potrudi da razume da mu se suočavanje sa istinom i realnošću približava, ma koliko od toga bežao. Da će i njegove malobrojne pristalice uskoro imati priliku da vide koliko je daleko od istine da Vučić samo što nije pao i da mu pada popularnost, ali i kako ih je Đilas brutalno u oči lagao i, najzad, da nema ni akademika, ni glumca ni suknje iza koje će moći da se sakrije od suda naroda.

Onog istog naroda na čiji se račun obogatio i koga danas bahato vređa.