Čekamo odgovor, dan drugi! Jovanov: Ko je ugovorio sastanak delegacije SSP (Đilas, Tepić, Stefanović) sa Menendezom?!

Predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X povodom pokušaja Dragana Đilasa da se opravda od činjenice da su se on Marinika Tepić i Borko Stefanović sastajali sa američkim senatorom Bobom Menendezom koga je sud u Njujorku proglasio krivim po optužbama za korupciju.

- Pola miliona evra, zbog kojih je osuđen Menendez je, takođe, mnogostruko manji iznos od 619 miliona evra, za šta je Đilas rekao da je ponosan što su prihodovale njegove kompanije, i to baš dok je bio na vlasti, ali je približan vrednosti stana u centru Novog Sada, koji je nakon jednog mandata u Pokrajinskoj vladi APV, kupila Marinika Tepić.

Nego da se vratimo na temu i ostavimo po strani ovaj nespretni pokušaj spina.

Pitanja na koja javnost u Srbiji treba da dobije odgovor su sledeća:

1. Ko je ugovorio sastanak delegacije SSP (Đilas, Tepić, Stefanović) sa Menendezom?

2. Koliko je to zadovoljstvo koštalo?

3. Ko je to i kako platio?

4. Kako to da se svaka saradnja SSP sa stranim zvaničnicima na kraju svede na saradnju sa otvorenim lobistima za nezavisno "Kosovo" i Aljbina Kurtija?

Čekam odgovor. Dan drugi - napisao je Jovanov na svom X nalogu.

Autor: Iva Besarabić